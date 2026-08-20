Hàn Quốc vận hành thử nghiệm tàu container trên tuyến đường biển Bắc Cực

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 20/8 cho biết tàu container Panstar Acro, có sức chở 2.758 TEU (1 TEU tương đương một container 20 feet), do hãng vận tải biển Panstar Line khai thác, sẽ rời cảng Busan vào ngày 22/8, thực hiện chuyến đi thử nghiệm đến châu Âu qua tuyến đường biển Bắc Cực.

Đây là bước thử nghiệm quan trọng nhằm xây dựng tuyến vận tải biển thay thế cho các tuyến qua Trung Đông và kênh đào Suez.

Thông tin cho biết tàu chở khoảng 737 TEU hàng xuất khẩu của 85 chủ hàng, chủ yếu gồm hóa chất, ôtô đã qua sử dụng và phụ tùng ôtô, cùng 100 container rỗng.

Theo kế hoạch, Panstar Acro sẽ tiến vào vùng biển Bắc Cực vào ngày 30/8 và di chuyển khoảng 6.400km trong 8 ngày qua Bắc Băng Dương. Sau đó, từ ngày 9/9, tàu lần lượt cập các cảng Felixstowe của Anh, Rotterdam của Hà Lan và Gdansk của Ba Lan trước khi quay trở lại theo tuyến cũ và dự kiến cập cảng Busan vào ngày 5/10.

Tổng quãng đường của chuyến đi khoảng 30.000km, kéo dài 45 ngày, song thời gian thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết tại Bắc Cực.

Bộ Đại dương và Thủy sản sẽ phân tích quãng đường, thời gian vận chuyển, mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí khai thác để xác định các điều kiện cần thiết cho việc hình thành tuyến vận tải container thường kỳ.

Tập đoàn “Kinh doanh Đại dương Hàn Quốc” và Hiệp hội Vận tải biển Hàn Quốc đã lựa chọn Panstar Line làm hãng thực hiện chuyến thử nghiệm sau cuộc tuyển chọn hồi tháng Năm.

Hiệp hội Vận tải biển cũng sẽ hỗ trợ tối đa 4 tỷ won kinh phí vận hành thử và khoản khuyến khích thu hút hàng hóa.

Theo Bộ Đại dương và Thủy sản, nếu tính chặng từ cảng Busan đến Rotterdam, tuyến Bắc Cực dài khoảng 13.000km, trong khi tuyến qua kênh đào Suez dài khoảng 20.000km. Như vậy, quãng đường một chiều được rút ngắn khoảng 7.000km. Thời gian vận chuyển dự kiến cũng giảm từ khoảng 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông bất ổn, tuyến Bắc Cực đang được chú ý như một phương án giúp giảm sự phụ thuộc vào tuyến vận tải qua kênh đào Suez.

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã làm gia tăng rủi ro đối với các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, trong đó lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

Việc có thêm một tuyến vận tải thay thế vì thế có ý nghĩa đối với an ninh chuỗi cung ứng của Hàn Quốc, nền kinh tế phụ thuộc lớn vào hoạt động xuất nhập khẩu bằng đường biển.

Trước đây, tàu thuyền thường phải sử dụng tàu phá băng để di chuyển qua khu vực Bắc Cực. Tuy nhiên, Bộ Đại dương và Thủy sản cho biết lượng băng biển vào mùa Hè giảm do biến đổi khí hậu đã tạo điều kiện để tàu có thể di chuyển mà không cần tàu phá băng trong một số giai đoạn, qua đó giảm chi phí và mở rộng khả năng khai thác thương mại.

Tuy nhiên, tuyến đường này vẫn có những hạn chế lớn. Khi mùa Đông đến, băng biển hình thành trở lại khiến hoạt động hàng hải khó khăn hoặc không thể thực hiện.

Hơn nữa, phần lớn tuyến đường nằm trong vùng biển thuộc quyền quản lý của Nga, do đó việc khai thác đòi hỏi hợp tác với Moskva, trong đó có vấn đề cấp phép quá cảnh.

Bộ Đại dương và Thủy sản cho biết Hàn Quốc đã giải thích với các quốc gia liên quan về mục đích, sự cần thiết và kế hoạch của chuyến vận hành thử, đồng thời hoàn tất các cuộc tham vấn cần thiết nhằm bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn quốc tế.

Thông tin cho biết Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đều đang quan tâm đến khả năng khai thác tuyến đường biển Bắc Cực, nhưng Trung Quốc hiện được đánh giá là đang đi trước.

Theo Bộ Đại dương và Thủy sản, một hãng tàu Trung Quốc đã hoàn thành một chuyến vận chuyển container qua tuyến Bắc Cực và lên kế hoạch thực hiện 8 chuyến trong năm nay.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc trước đây từng tiến hành một số chuyến vận tải thử nghiệm trên tuyến Bắc Cực. Hyundai Glovis bắt đầu thử nghiệm vận chuyển naphtha vào năm 2013; CJ Logistics thực hiện vận chuyển vào năm 2015, còn Pan Ocean và SLK Kookbo vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng vào năm 2016.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một tàu container của Hàn Quốc vận chuyển hàng hóa của nhiều chủ hàng theo lịch trình cụ thể và thực hiện chuyến đi khứ hồi qua tuyến Bắc Cực.

Do đó, chuyến đi của Panstar Acro mang nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật và thử nghiệm đối với khả năng hình thành một mạng lưới vận tải container thường xuyên giữa Hàn Quốc và châu Âu trong tương lai./.

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