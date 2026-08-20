Trung Quốc phản đối thuế quan của Mỹ đối với drone và linh kiện

Ngày 20/8, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp áp thuế theo Mục 232 đối với thiết bị bay không người lái (drone) và linh kiện drone, đồng thời cho rằng các biện pháp này ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và hoạt động hợp tác trong chuỗi cung ứng công nghiệp drone toàn cầu.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết Bắc Kinh cho rằng các biện pháp thuế quan của Mỹ được áp dụng với lý do “an ninh quốc gia” và có tác động đến hoạt động thương mại giữa các nước.

Theo ông, drone của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực dân dụng như nông nghiệp, kiểm tra thiết bị và sản xuất phim, truyền hình.

Liên quan đến báo cáo của Mỹ về nguy cơ trung chuyển hàng hóa nhằm tránh thuế mang tên “The Great Transshipment Scam”, người phát ngôn trên cho rằng báo cáo này chưa phản ánh đầy đủ thực tế và có cách nhìn chưa phù hợp đối với hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế.

Theo ông Hà Á Đông, các mức thuế cao của Mỹ là một trong những yếu tố tác động đến an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông cũng cho rằng các biện pháp liên quan đến thương mại cần được cân nhắc trong tổng thể các vấn đề kinh tế trong nước của Mỹ.

Người phát ngôn nhấn mạnh Trung Quốc luôn tuân thủ các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với các bên trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, góp phần xây dựng mạng lưới thương mại cùng có lợi và đóng góp tích cực vào phát triển, thịnh vượng toàn cầu.

Theo ông Hà Á Đông, Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ kinh tế, thương mại Trung Quốc-Mỹ và phối hợp với các bên nhằm bảo đảm an ninh, ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp và thương mại toàn cầu.

Trung Quốc đưa ra thông điệp trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 công bố mức thuế lên tới 100% đối với drone và linh kiện nhập khẩu, với lý do an ninh quốc gia và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Đối với các loại drone nhỏ hơn, mức thuế được ấn định ở mức 25%. Phần lớn các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/9. Động thái này được đưa ra sau khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu drone sang Mỹ và đưa 6 công ty vào danh sách đen./.

Các mức thuế mới của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tăng nhập khẩu hàng Trung Quốc Chính sách thuế quan sắp tới của Mỹ có thể tạo ra kết quả: một số doanh nghiệp Mỹ có thể chuyển hoạt động tìm nguồn cung trở lại Trung Quốc, nhất là hàng hóa không nhạy cảm.