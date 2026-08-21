Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc phối hợp về vấn đề Bán đảo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung gặp Ngoại trưởng Trung Quốc, kêu gọi duy trì liên lạc chặt chẽ về các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Nhà Xanh ngày 20/8, Tổng thống Lee nhấn mạnh quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc đã đạt được “sự phục hồi hoàn toàn,” chính phủ hai nước đang tăng cường hợp tác theo hướng bình đẳng và cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế, dựa trên lòng tin chính trị.

Tổng thống Lee đề nghị Ngoại trưởng Vương Nghị tiếp tục duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Cố vấn An ninh quốc gia Wi Sung Lac về quan hệ Hàn-Trung, cũng như các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông chiều cùng ngày.

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị chuyển lời chào của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng thống Lee và cho biết quan hệ song phương đang đi theo con đường phát triển ổn định.

Ngoại trưởng Trung Quốc cam kết sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận mà Tổng thống Lee và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thống nhất trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới.

Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị Seoul ủng hộ Trung Quốc trong vai trò nước chủ nhà Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm nay.

Tổng thống Lee cam kết Hàn Quốc sẽ dành mọi sự hỗ trợ cần thiết để hội nghị diễn ra thành công.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Lee và Ngoại trưởng Vương Nghị, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac đã có cuộc hội đàm riêng và dùng bữa trưa với Ngoại trưởng Trung Quốc.

Hai bên trao đổi quan điểm về quan hệ song phương cũng như tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc gặp, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc trình bày những nỗ lực của Seoul nhằm xây dựng hòa bình với Triều Tiên và nối lại đối thoại, đồng thời giải thích cách tiếp cận của chính phủ Hàn Quốc đối với vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ông Wi đặc biệt kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc Seoul triển khai các chính sách này.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về tình hình an ninh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai nước nhất trí rằng trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực ngày càng gắn kết chặt chẽ về chính trị và kinh tế, các nước cần tôn trọng lập trường của nhau và tăng cường hợp tác nhằm mở rộng những điểm đồng thuận.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Seoul và Bắc Kinh đang tìm cách củng cố quan hệ song phương sau một giai đoạn quan hệ có nhiều thách thức, đồng thời chuẩn bị cho 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Trung Quốc vào năm 2027./.

Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc hỗ trợ nối lại đối thoại với Triều Tiên Thủ tướng Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc giúp thúc đẩy đối thoại giữa Hàn Quốc, Mỹ và Triều Tiên nhằm duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.