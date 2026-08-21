Nigeria: Chìm thuyền chở quá tải, ít nhất 51 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ngày 20/8, ít nhất 51 người đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bất ngờ bị chìm tại bang Sokoto, miền Tây Bắc Nigeria.

Theo người dân địa phương, chiếc thuyền đã chở quá tải và bị chìm chỉ khoảng 1 phút sau khi bắt đầu hành trình đến một trang trại ở phía bên kia sông. Phần lớn hành khách là phụ nữ và trẻ em.

Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp bang Sokoto cho biết lực lượng cứu hộ đã được triển khai nhanh chóng đến hiện trường nhưng chưa thể xác nhận con số thương vong chính thức do các cơ quan chức năng vẫn đang thu thập những thông tin cần thiết.

Tháng trước, ít nhất 5 người đã chết đuối khi chiếc thuyền chở họ bị lật tại bang Jigawa. Hồi tháng Một năm nay, ít nhất 26 người cũng gặp nạn khi đang đi thuyền từ bang Jigawa đến bang Yobe.

Tai nạn xảy ra khá thường xuyên trên các sông và tuyến đường thủy đông đúc của Nigeria, chủ yếu do thuyền chở quá tải, phương tiện không được bảo dưỡng tốt hoặc không tuân thủ các quy định an toàn./.

Lật thuyền ở Đông Bắc Nigeria khiến 26 người thiệt mạng Chiếc thuyền thô sơ chở những người nông dân và ngư dân, đang trên hành trình từ bang Jigawa đến bang Yobe, bất ngờ lật úp và chìm xuống nước khiến ít nhất 26 người chết và 14 người mất tích.