Nhật Bản: Cháy tàu đang đóng ở Shizuoka, gây thương vong

Giới chức Nhật Bản ngày 21/8 cho biết 1 người thiệt mạng và ít nhất 9 người khác phải nhập viện trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên một con tàu đang được đóng tại tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản.

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, một nhân viên của công ty đóng tàu ở thành phố Shizuoka đã gọi lực lượng cứu hộ ngay trước 9h sáng 21/8 (giờ địa phương), thông báo hỏa hoạn xảy ra khi các công nhân đang làm việc trên tàu.

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Một công nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường, trong khi ít nhất 9 người khác được đưa đến bệnh viện sau khi hít phải khói hoặc xuất hiện các triệu chứng khác.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn./.

Cháy chung cư tại Nhật Bản khiến 12 người bị thương Chính quyền địa phương cho biết những người bị thương có độ tuổi từ 1 - 80 và tất cả đều là cư dân của tòa nhà 13 tầng. 5 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ việc.