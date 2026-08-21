Đời sống

Sức khỏe

Quốc vương Dubai chi 2,4 triệu USD cứu bé gái Jordan mắc bệnh teo cơ tủy sống

Katya, 1 tuổi 4 tháng, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng từ khi 6 tháng tuổi, khi cha mẹ nhận thấy khả năng vận động của em không phát triển bình thường như những trẻ cùng độ tuổi.

Hoàng Nhương
Bé gái Jordan.
Bé gái Jordan.

Quốc vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã quyết định tài trợ toàn bộ chi phí điều trị, khoảng 2,4 triệu USD, cho bé gái Jordan Katya Abu Al-Saud mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA), sau khi lời kêu cứu của gia đình em lan truyền trên mạng xã hội.

Theo tờ Khaleej Times ngày 20/8, Katya, 1 tuổi 4 tháng, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng từ khi 6 tháng tuổi, khi cha mẹ nhận thấy khả năng vận động của em không phát triển bình thường như những trẻ cùng độ tuổi. Các bác sỹ cho biết em cần được điều trị bằng liệu pháp gene, trong đó có một mũi tiêm có chi phí khoảng 2,4 triệu USD và hiện chưa có tại Jordan.

Gia đình Katya trước đó đã tổ chức gây quỹ trực tuyến để trang trải chi phí điều trị, trong bối cảnh các bác sỹ cảnh báo mũi tiêm cần được thực hiện trước khi em tròn 2 tuổi.

Việc Quốc vương Dubai quyết định tài trợ toàn bộ chi phí giúp gia đình giảm bớt áp lực trong cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm cơ hội điều trị cho em. Bé Katya sẽ được điều trị tại Bệnh viện Nhi Al Jalila ở Dubai.

Đây không phải lần đầu ông Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc bệnh SMA. Tháng 7/2025, ông từng tài trợ chi phí điều trị cho một bé gái Syria mắc căn bệnh này.

Bệnh viện Nhi Al Jalila cho biết đến năm 2025 đã điều trị hơn 100 trường hợp SMA ở trẻ em, trong đó một số trường hợp được hỗ trợ thông qua các sáng kiến nhân đạo do Quốc vương Dubai hậu thuẫn.

Liệu pháp gene được sử dụng trong điều trị SMA có thể giúp làm chậm hoặc ngăn chặn sự tiến triển của bệnh nếu được thực hiện sớm. Bệnh viện Nhi Al Jalila là cơ sở chuyên khoa nhi của Dubai và đã triển khai các phương pháp điều trị gene cho trẻ mắc SMA từ năm 2020./.

(Vietnam+)
#Bệnh teo cơ tủy sống #Bé gái Jordan #Điều trị #Điều trị gene UAE
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.

(Ảnh minh họa).

Báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư

Chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường phòng bệnh thông qua chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư.

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế nhờ nguồn gen quý hiếm và giá trị dược lý vượt trội. Hành trình này đòi hỏi chiến lược phát triển kinh tế gắn chặt với nỗ lực bảo tồn sinh thái.