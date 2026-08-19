Gen Z và Millennials tại Việt Nam dẫn đầu xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện

Kết quả Khảo sát về Văn hóa Sống khỏe mạnh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 do Herbalife công bố cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách tiếp cận sức khỏe của thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) và Millennials (sinh từ năm 1981 đến 1996). Khảo sát được thực hiện trên hơn 10.000 người tại 11 thị trường, gồm cả Việt Nam, ghi nhận xu hướng chủ động chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất, tinh thần, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội.

Tại Việt Nam, tỷ lệ người trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn so với ba năm trước lên tới 77% ở nhóm Gen Z và 83% ở nhóm Millennials. Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình chung của khu vực là 57%. Tổng thể, 79% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết đã thực hành lối sống lành mạnh hơn.

Khởi động chương trình Tôi khoẻ đẹp hơn 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, nhận định: "Thế hệ Gen Z và Millennials thực sự nổi bật với sự chủ động và cam kết mạnh mẽ trong chăm sóc sức khỏe. Điều này được thể hiện qua số lượng người trẻ tham gia các chương trình sức khỏe cộng đồng ngày càng tăng, như Cuộc thi 'Tôi Khỏe Đẹp Hơn', Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam, và chuỗi giải chạy VnExpress Marathon do Herbalife đồng hành."

Theo khảo sát, Gen Z tại Việt Nam đang tái định nghĩa tiêu chuẩn sống khỏe mạnh. Những ưu tiên hàng đầu của nhóm này bao gồm cải thiện sức khỏe tinh thần và quản lý căng thẳng (46%), chất lượng giấc ngủ (45%), dinh dưỡng (40%), và năng lượng (30%). Họ cũng đã hành động cụ thể: 53% lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn, 51% cải thiện thói quen ngủ, và 49% tập luyện thể dục thường xuyên.

Herbalife cổ vũ các vận động viên giải chạy bộ 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, khác với nhiều thị trường khác, tại Việt Nam, mạng xã hội có tác động tích cực đến sức khỏe của người dùng, thậm chí vượt qua ảnh hưởng từ bạn bè và gia đình. Hơn một nửa số người thuộc Gen Z cho biết mạng xã hội đã tác động tích cực đến sức khỏe và tinh thần của họ trong 12 tháng qua. Các mối quan hệ xã hội (63%) và cộng đồng trực tuyến (50%) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì thói quen lành mạnh.

Ông Vũ Văn Thắng chia sẻ thêm: "Tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe và thể chất sẽ được định hình bởi sự kết nối cộng đồng – cả trực tiếp và trực tuyến. Những sáng kiến như Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng và các chương trình thể thao mà Herbalife đồng hành đang góp phần biến các dự định sống khỏe thành thói quen bền vững, đưa chăm sóc sức khỏe trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày."/.