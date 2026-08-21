ASEAN kỷ niệm 59 năm thành lập tại Cộng hòa Séc, thúc đẩy hợp tác và kết nối

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, ngày 20/8, tại thủ đô Praha, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Cộng hòa Séc (ACP) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026), với sự tham dự của đại diện Chính phủ Séc, Đại sứ quán các nước ASEAN và đông đảo khách mời quốc tế.

Sự kiện góp phần giới thiệu hình ảnh Cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động và “thống nhất trong đa dạng”, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Cộng hòa Séc.



Tham dự buổi lễ có bà Marie Chatardova, Thứ trưởng Ngoại giao Séc; ông Jan Sechter, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công thương Séc; Đại sứ các nước ASEAN tại Séc cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao ASEAN và hàng trăm khách mời đến từ các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế và bạn bè quốc tế tại Séc.



Hoạt động năm nay do Đại sứ quán Thái Lan - nước giữ vai trò Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Séc - điều phối, trong khuôn khổ chương trình Ngày Gia đình ASEAN 2026. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự gắn kết và tinh thần cộng đồng giữa các nước thành viên ASEAN, đồng thời tạo cơ hội để bạn bè quốc tế tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và những thành tựu của hiệp hội này.



Phát biểu tại sự kiện này, thay mặt Ủy ban ASEAN tại Séc, Đại sứ Thái Lan Pichit nhấn mạnh chặng đường hình thành và phát triển của ASEAN trong gần 6 thập kỷ qua, đồng thời khẳng định khả năng duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác và biến sự đa dạng thành động lực phát triển là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của Hiệp hội.



Theo Đại sứ Pichit, ASEAN trong những năm tới hướng tới xây dựng một cộng đồng ngày càng kiên cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc tăng cường vai trò và tiếng nói của ASEAN tại các diễn đàn khu vực và quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.



Đề cập quan hệ giữa ASEAN và Séc, Đại sứ Pichit đánh giá mặc dù có khoảng cách địa lý, song Séc là một trong những đối tác quan trọng của ASEAN tại khu vực Trung Âu. Quan hệ giữa hai bên đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực và còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.



Cũng tại lễ kỷ niệm trên, Thứ trưởng Ngoại giao Séc Marie Chatardova đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trên trường quốc tế, đồng thời cho rằng quan hệ giữa Séc và các nước ASEAN còn nhiều dư địa để phát triển.



Gian hàng ẩm thực của Đại sứ quán Philippine tại sự kiện. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Theo bà Chatardova, ASEAN đang trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của thế giới, với hơn 680 triệu dân, các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và vai trò ngày càng lớn trong thương mại, đầu tư và sản xuất toàn cầu. Đây là những yếu tố tạo ra nhiều cơ hội hợp tác cho các đối tác châu Âu, trong đó có Séc.

Trong khi đó, Séc có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhu cầu phát triển của các nước ASEAN, như hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ y tế, giải pháp môi trường, công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu khoa học. Thứ trưởng Chatardova cho rằng việc tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực này có thể tạo ra những lợi ích thiết thực và giá trị bền vững cho cả hai bên. Bà đồng thời nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong việc củng cố quan hệ đối tác giữa Séc và ASEAN.

Theo bà Chatardova, sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa người dân hai bên là một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ hợp tác lâu dài, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo thêm động lực cho các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực.



Đặc biệt, Thứ trưởng Ngoại giao Séc ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại. Bà đánh giá sau nhiều thập kỷ sinh sống, làm việc, kinh doanh và tham gia tích cực vào đời sống xã hội sở tại, cộng đồng người Việt Nam đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của xã hội Séc, đồng thời đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa nước này và khu vực Đông Nam Á.



Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm nêu trên, các đại sứ, cán bộ, nhân viên các Đại sứ quán ASEAN và khách mời đã thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc và nhiều món ăn truyền thống của các nước thành viên.



Các hoạt động giao lưu văn hóa không chỉ giới thiệu sự phong phú về lịch sử, văn hóa và truyền thống của các quốc gia ASEAN, mà còn tạo không gian để các đại biểu và bạn bè quốc tế tăng cường giao lưu, tìm hiểu về các nền văn hóa ở khu vực Đông Nam Á.



Tiết mục văn nghệ tại sự kiện. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Với chủ đề xuyên suốt là tinh thần “thống nhất trong đa dạng”, lễ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN tại Praha góp phần lan tỏa hình ảnh một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động và hướng tới người dân, đồng thời khẳng định mong muốn của các nước ASEAN tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác với Séc và các nước khác ở châu Âu.



Qua gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một trong những tổ chức khu vực quan trọng, đóng vai trò ngày càng lớn trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại Đông Nam Á cũng như trong cấu trúc khu vực rộng lớn hơn. Việc duy trì đoàn kết, tăng cường liên kết nội khối và mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài tiếp tục là những yếu tố quan trọng để ASEAN phát huy vai trò và tận dụng các cơ hội phát triển trong giai đoạn mới./.

Cộng đồng ASEAN: Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Séc và ASEAN Sự hợp tác kinh tế giữa Séc với các nước ASEAN tuy đang phát triển và đạt kim ngạch ngoại thương 5 tỷ USD nhưng chưa xứng tầm với tiềm năng của các bên.

​