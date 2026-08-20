Indonesia khẩn trương khôi phục hạ tầng cảng biển và sân bay sau động đất

Chính phủ Indonesia đang đẩy nhanh công tác kiểm tra, khắc phục hạ tầng cảng biển và sân bay bị ảnh hưởng do trận động đất có độ lớn 7,7 tại tỉnh Đông Nusa Tenggara nhằm bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động vận tải, đặc biệt phục vụ công tác cứu trợ.

Phóng viên TTXVN dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Dudy Purwagandhi cho biết phần lớn cơ sở hạ tầng giao thông tại tỉnh Đông Nusa Tenggara vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Kết quả khảo sát thực địa cho thấy tổng thể khu vực cầu cảng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng; chỉ một số nhà ga bị hư hại và cần sửa chữa.

Đối với hạ tầng hàng không, 5 sân bay được xác định bị ảnh hưởng. Đường cất hạ cánh và đường lăn tại các sân bay nhìn chung vẫn trong tình trạng tốt, chỉ một số khu vực nhà ga bị hư hại. Các sân bay vẫn có thể duy trì hoạt động và phục vụ các chuyến bay.

Bộ Giao thông đã tiến hành kiểm tra các cơ sở hàng không và hệ thống đường dẫn tại những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, tập trung đánh giá mức độ an toàn của cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động khai thác.

Trong lĩnh vực hàng hải, một số cảng ghi nhận thiệt hại. Tại cảng Laurentius Say, một phần cầu cảng và nhà chờ bị sập trong trận động đất ngày 15/8, khi tàu KM Bukit Siguntang đang neo đậu.

Cảng Reo bị hư hại tại khu vực văn phòng và nhà ga, song không ghi nhận thương vong. Trong khi đó, cảng Nangakeo bị hư hại nhẹ, khiến dịch vụ vận tải biển tuyến địa phương tạm thời phải dừng hoạt động.

Việc bảo đảm hoạt động của hệ thống giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Indonesia đang triển khai các hoạt động cứu trợ sau động đất.

Đường hàng không và đường biển hiện là những tuyến vận chuyển chủ chốt để đưa lương thực, nước uống, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm tới những khu vực bị chia cắt hoặc khó tiếp cận.

Trong khi Indonesia tiếp tục triển khai các hoạt động cứu trợ và chăm sóc y tế cho người dân bị ảnh hưởng trong trận động đất, giới nghiên cứu cảnh báo nguy cơ gia tăng dịch bệnh do những biến đổi về môi trường sau thiên tai.

Nhà nghiên cứu Ristiyanto thuộc Trung tâm Nghiên cứu y tế công cộng và dinh dưỡng của Cơ quan Nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) cho rằng thiên tai có thể tạo ra hiện tượng “khuếch đại sinh thái,” làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh do vật chủ và trung gian truyền bệnh như muỗi, chuột.

Những khu vực nước tù sau lũ lụt hoặc sóng thần có thể tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, trong khi tình trạng thiếu nước có thể khiến người dân phải tích trữ nước trong điều kiện vệ sinh không bảo đảm.

Ông Ristiyanto cảnh báo nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ xuất hiện hoặc gia tăng các bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, leptospirosis và salmonellosis có thể tăng lên. Do đó, công tác giám sát sau thiên tai cần theo dõi cả những thay đổi về môi trường và hệ sinh thái để phát hiện sớm các nguy cơ trước khi số ca mắc bệnh gia tăng.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh công tác ứng phó hậu quả động đất tại Flores vẫn đang được triển khai.

Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) tính đến chiều 19/8, trận động đất đã khiến 71 người thiệt mạng, 414 người bị thương và gần 60.000 người phải sơ tán.

Với số lượng lớn người dân đang sống tại các khu sơ tán, việc bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường và kiểm soát các nguồn có nguy cơ phát sinh dịch bệnh đang trở thành một phần quan trọng của công tác ứng phó và phục hồi sau thiên tai./.

Indonesia: Khu vực Flores tiếp tục hứng chịu động đất độ lớn 5,9 Trận động đất đã gây lo ngại lớn cho cư dân địa phương, trong bối cảnh khu vực Flores vừa phải hứng chịu một thảm họa động đất dữ dội cách đây chỉ vài ngày.