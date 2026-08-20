ASEAN-5 củng cố vai trò trong thương mại toàn cầu

Tổng thặng dư thương mại của ASEAN-5, gồm Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, đạt 156,6 tỷ USD trong năm 2025, tiếp tục xu hướng tăng trong 11 năm liên tiếp.

Đây là kết quả nghiên cứu được ngân hàng UOB (United Overseas Bank) - tập đoàn tài chính đa quốc gia lớn có trụ sở chính tại Singapore, công bố ngày 19/8.

Theo Bộ phận Nghiên cứu kinh tế và thị trường toàn cầu của UOB, thặng dư thương mại của ASEAN-5 duy trì đà tăng ổn định kể từ năm 2014, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) đạt 8,3%.

Trong đó, thương mại nội khối của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo ra mức thặng dư 63 tỷ USD, nhờ chuỗi cung ứng khu vực ngày càng được liên kết chặt chẽ.

UOB nhận định việc tăng cường hội nhập khu vực có thể thúc đẩy nâng cấp công nghiệp, gia tăng giá trị sản xuất và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, qua đó góp phần nâng cao vai trò của ASEAN trong thương mại và đầu tư toàn cầu.

Nghiên cứu cho rằng thế mạnh của ASEAN-5 không chỉ nằm ở quy mô thương mại mà còn ở tính bổ trợ giữa các cơ cấu kinh tế.

Nếu Indonesia có thế mạnh về xuất khẩu tài nguyên và công nghiệp chế biến sâu, thì Singapore là trung tâm thương mại và lọc hóa dầu của khu vực. Malaysia củng cố vị thế trong chuỗi giá trị điện tử và hàng hóa, còn Thái Lan duy trì vai trò là một trong những trung tâm sản xuất ôtô quan trọng. Việt Nam tiếp tục mở rộng vai trò là nền tảng sản xuất toàn cầu.

UOB đã nâng dự báo dài hạn về thương mại ASEAN sau khi tổng thương mại của khu vực tăng 13,7% trong năm 2025, cao hơn dự kiến, nhờ chu kỳ tăng trưởng của ngành điện tử và chất bán dẫn, trong bối cảnh nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh.

Theo dự báo mới, tổng kim ngạch thương mại của ASEAN sẽ tăng trưởng với tốc độ 7,7%/năm trong giai đoạn 2025-2035, đạt 6.600 tỷ USD vào năm 2030, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 5.300 tỷ USD.

Đến năm 2035, tổng kim ngạch thương mại của ASEAN được dự báo vượt 9.000 tỷ USD, so với mức dự báo trước đó là 7.100 tỷ USD./.

Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN Theo chuyên gia, sự kết hợp giữa quy mô nhân khẩu học, chiều sâu công nghiệp, các vùng đệm bên ngoài và kỷ luật chính sách của 5 nền kinh tế này đang định hình lại sự phát triển của ASEAN.