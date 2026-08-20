VN-Index hồi phục, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 560 tỷ đồng

VN-Index tăng 7,5 điểm trong phiên 20/8 nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục, trong khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và khối ngoại bán ròng hơn 560 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán hồi phục trong phiên 20/8 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng trở lại, giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong suốt phiên. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng trước khi thị trường đón nhận thông tin mới.

Chốt phiên, VN-Index tăng 7,5 điểm lên 1.734 điểm. Thị trường tích cực hơn khi trên HOSE có 165 mã tăng giá và 137 mã giảm giá, trong đó hơn 30 mã đảo chiều từ giảm sang tăng so với phiên sáng.

Nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ đáng kể cho chỉ số. Rổ VN30 có 23 mã tăng và 5 mã giảm, tăng 0,6%; VN100 tăng 0,4%. Trong nhóm VN30, MSN tăng mạnh nhất 2,56%, cùng 7 mã khác tăng trên 1%.

VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index khi tăng 1%, giúp chỉ số tăng hơn 3 điểm. Đây cũng là mã có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường, đạt trên 1.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu VHM, VRE và VPL cũng duy trì sắc xanh trong suốt phiên.

Nhóm ngân hàng cũng trở lại hỗ trợ thị trường. MBB tăng 1,75%, CTG tăng 1,29% và VCB tăng 0,7%. Sắc xanh chiếm ưu thế trong toàn ngành, trong khi EIB, STB, NAB và LPB giảm với biên độ không lớn.

Sự hồi phục cũng diễn ra ở phần lớn các nhóm ngành như bất động sản, phần mềm, công nghệ, viễn thông và năng lượng. Dù vậy, đà tăng chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu đầu ngành, chưa lan tỏa rộng và chưa tạo được sự bứt phá đáng kể. Ở chiều ngược lại, các nhóm dịch vụ tài chính, bảo hiểm và hàng hóa công nghiệp suy yếu.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tiếp tục giảm. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 13.400 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với phiên trước. Riêng giá trị khớp lệnh trên HOSE chưa đầy 10.000 tỷ đồng, trong khi thanh khoản nhóm VN30 chỉ đạt hơn 8.000 tỷ đồng.

Dòng tiền thận trọng trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi thêm thông tin hỗ trợ, đặc biệt là thông tin về việc FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam lọt vào rổ FTSE GEIS theo kế hoạch vào rạng sáng 21/8.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng trên toàn thị trường khoảng 560 tỷ đồng. Trong số đó, trên HOSE, khối ngoại bán ròng 616 tỷ đồng; ngược lại, khối ngoại mua ròng 20 tỷ đồng trên HNX và 36 tỷ đồng trên UPCOM.

Trên HOSE, MSN được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 56 tỷ đồng, tiếp đến là VNM và DCM với lần lượt 41 tỷ đồng và 37 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VIC dẫn đầu với giá trị bán ròng 89 tỷ đồng. VPB và VIX đứng tiếp theo, lần lượt bị bán ròng 87 tỷ đồng và 73 tỷ đồng. Dù khối ngoại bán ròng khá mạnh, thị trường không ghi nhận cổ phiếu nào bị bán ròng trên 100 tỷ đồng.

Trên HNX, PVS được mua ròng mạnh nhất với 13 tỷ đồng, tiếp đến là IDC với 8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MBB bị bán ròng khoảng 2 tỷ đồng, BVS bị bán ròng 1 tỷ đồng. Tại UPCOM, TIN được mua ròng mạnh nhất với 33 tỷ đồng; trong khi đó, QNS bị bán ròng 8 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên tăng điểm ngày 20/8 cho thấy lực cầu đã cải thiện tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index hồi phục. Tuy nhiên, thanh khoản thấp và hoạt động bán ròng của khối ngoại cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng, trong khi dòng tiền đang chờ những thông tin mới để xác định xu hướng tiếp theo./.

Dòng tiền “hụt hơi,” VN-Index tiếp tục giảm Thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục sụt giảm, trong khi lực bán chiếm ưu thế và khối ngoại bán ròng mạnh khiến VN-Index phiên 19/8 giảm 5,33 điểm, xuống 1.726,69 điểm.

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