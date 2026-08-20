Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn trước 5/9

Qua kiểm tra 6 vị trí tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ xã Kim Anh, cơ quan chức năng xác định 2 vị trí đã được cưỡng chế, khắc phục; 3 vị trí chưa được xử lý dứt điểm và một vụ việc đang chờ Tòa án giải quyết.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hoàn thành xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền trước ngày 5/9/2026.

Tại Báo cáo số 774/BC-ĐU về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn (xã Kim Anh), ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết: Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy thông tin báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là có cơ sở.

Một số vị trí chưa được xử lý dứt điểm

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu xã Kim Anh khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm vi phạm tại 5 vị trí, từ vị trí số 2 đến số 6, trước ngày 5/9/2026.

Đối với vị trí số 1, địa phương phải quản lý nguyên trạng công trình, theo dõi quá trình Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết vụ án và kịp thời xử lý sau khi có phán quyết.

Kết quả thực hiện phải được báo cáo Thường trực Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 7/9/2026.

Một trong ba trường hợp chưa được xử lý dứt điểm là công trình nhà ở, bể bơi, nhà bếp mang tên SOLARA Đồng Đò của ông Nguyễn Văn Thắng, tại thôn Minh Tân, nay là thôn Thái Vụ. Theo tài liệu kiểm tra, vi phạm phát sinh từ tháng 2/2026 trên khu đất rộng khoảng 1.000 m².

Tại đây đã xây dựng một nhà gạch ba tầng, diện tích 144,5 m² mỗi tầng; một bể bơi rộng khoảng 100 m², sân pickleball, sân và đường đi nội bộ. Các hạng mục đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng.

Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh đã lập biên bản kiểm tra từ tháng 4/2026 nhưng chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm và chưa tổ chức khắc phục theo quy định.

Trước đó, ngày 12/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có Văn bản số 6275/SNNMT-KL đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh xử lý vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tại vị trí của bà Phạm Thị Thanh Bình, cơ quan chức năng xác định vi phạm phát sinh từ tháng 7/2025. Trên diện tích đất khoảng 2.500 m² có 12 hạng mục với tổng diện tích xây dựng 992,6 m², gồm nhiều kết cấu khung sắt, sàn bê tông, bể bơi rộng 187,2 m², sân bê tông, kè đá, tường gạch và hàng rào sắt.

Hành vi vi phạm được xác định là chuyển đất nông nghiệp thuộc quy hoạch rừng phòng hộ sang mục đích khác. Các công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh đã kiểm tra hiện trạng, đang tiếp tục xác minh nguồn gốc sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Vị trí thứ ba chưa được lập hồ sơ xử lý là khu đất do ông Nguyễn Chí Dũng tổ chức san gạt, xây dựng tại thôn Minh Tân, với diện tích hơn 5.000 m². Vi phạm phát sinh từ tháng 3/2026.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 10/8/2026, khu đất đã được san gạt, đào đắp để tạo cảnh quan; hình thành bể nước rộng khoảng 500 m², ba công trình nhà tạm có tổng diện tích khoảng 300 m². Khu vực suối chảy bên cạnh và khu vực chân núi cũng được đào đắp, tạo mặt bằng, làm đường ra vào.

Ngày 4/6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 7638/SNNMT-KL đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, hoạt động cải tạo mặt bằng và xây dựng tại khu đất này chưa được Ủy ban Nhân dân xã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Đối với hai vị trí liên quan đến ông Ngô Mạnh Khương, vi phạm phát sinh từ tháng 7/2025. Tại một vị trí, công trình xây dựng vi phạm có diện tích 492,02 m² trên khu đất rộng hơn 7.769 m². Vị trí còn lại có khoảng 8.000 m² đất bị cào gạt thực bì và 460 m² bị san ủi.

Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế ngày 30/1/2026. Đến thời điểm kiểm tra, các hạng mục vi phạm đã được xử lý, hiện trạng khu đất được giữ nguyên là đất trống.

Riêng công trình nhà sàn bằng gỗ của bà Vũ Thanh Huyền, tại Đội 4 thôn Minh Tân, nay là thôn Thái Vụ, có diện tích đất vi phạm 207,615 m². Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt và xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

Tuy nhiên, bà Huyền đã khởi kiện và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý vụ án hành chính. Vì vụ án đang được Tòa án giải quyết nên công trình chưa thể được xử lý, khắc phục dứt điểm.

Báo cáo số 774-BC/ĐU nhận định, để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phụ trách lĩnh vực kinh tế và Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy đã để xảy ra vi phạm.

Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh cũng được đề nghị rà soát, xác định những trường hợp vi phạm khác nếu có, kể cả các trường hợp báo chí chưa phản ánh; chủ động xử lý theo thẩm quyền, tăng cường quản lý và không để phát sinh vi phạm mới./.

Hà Nội không để phát sinh villa, homestay trái phép tại rừng phòng hộ Sóc Sơn Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng, san gạt, cải tạo mặt bằng tại khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Kim Anh trước ngày 30/9/2026.

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