SOOBIN biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm cùng hai nghệ sỹ từng giành giải Grammy

Tối 20/8, Nhà hát Hồ Gươm tổ chức sự kiện “A global connection” (Kết nối toàn cầu), quy tụ những nhà sản xuất âm nhạc từng đoạt Grammy cùng các nghệ sỹ hàng đầu của V-Pop trên cùng một sân khấu.

Trong số các khách mời quốc tế, Scott Storch là cái tên nổi bật khi sở hữu 8 giải Grammy và đứng sau nhiều ca khúc kinh điển như “Still D.R.E,” “Cry me a river” hay “Lean back.” DannyBoyStyles, chủ nhân 3 giải Grammy, là người góp phần tạo nên dấu ấn cho các album “Kiss land” của The Weeknd và “Lemonade” của Beyoncé.

Về phía Việt Nam, SOOBIN xuất hiện như đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sỹ đa năng với khả năng sáng tác, biểu diễn và chơi nhạc cụ. Màn kết hợp giữa SOOBIN và Scott Storch được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn.

DannyBoyStyles, chủ nhân 3 giải Grammy đệm đàn cho SOOBIN. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, BINZ mang đến màu sắc Rap, Hip-hop đương đại, trong khi Mario Winans, chủ nhân bản hit “I don’t wanna know,” góp thêm sắc thái R&B hoài niệm. MIMS với ca khúc “This is why I’m hot” và DJ Ruckus tiếp tục khuấy động bầu không khí bằng nguồn năng lượng Hip, hop và EDM đặc trưng.

Dẫn dắt chương trình là nhà sản xuất DannyBoyStyles và siêu mẫu, MC Phương Mai.

Việc quy tụ các nghệ sỹ quốc tế và nghệ sỹ Việt Nam trong cùng một không gian được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội kết nối giữa nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam với thế giới, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Dàn nghệ sỹ SpaceSpeakers Label trong buổi gặp gỡ báo chí trước sự kiện biểu diễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sau 3 năm kể từ ngày đi vào hoạt động (9/7/2023), Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước trở thành một điểm đến văn hóa của Thủ đô. Tại đây, nghệ thuật không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn được lan tỏa vào đời sống thông qua nhiều hình thức và những điểm chạm khác nhau.

Theo Thiếu tá Trần Xuân Trí, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, Nhà hát Hồ Gươm, đơn vị đang từng bước mở rộng các cấu phần của hệ sinh thái văn hóa thông qua việc xây dựng Dàn nhạc Giao hưởng Hồ Gươm, phát triển Bảo tàng Âm nhạc và tổ chức các hoạt động giới thiệu tác phẩm, giao lưu với nghệ sỹ, chia sẻ kiến thức về âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn thông qua các lớp học chuyên sâu (masterclass), hội thảo chuyên đề (seminar).

Nghệ sỹ vĩ cầm Caroline Campbell biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những hoạt động này tạo điều kiện để nghệ sỹ Việt Nam tiếp cận gần hơn với nghệ sỹ quốc tế, đồng thời giúp công chúng mở rộng hiểu biết, hình thành mối gắn kết bền vững hơn với đời sống nghệ thuật.

Định hướng này phản ánh cách tiếp cận mới đối với một thiết chế văn hóa hiện đại, nơi công chúng không chỉ đến để thưởng lãm nghệ thuật mà còn có cơ hội học hỏi, giao lưu, hình thành những mối gắn kết lâu dài giữa nghệ thuật với đời sống chính trị, xã hội.

Trong bối cảnh Hà Nội hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố sáng tạo và thúc đẩy kinh tế ban đêm, việc định hình hệ sinh thái văn hóa tại Nhà hát Hồ Gươm được kỳ vọng đáp ứng những yêu cầu mới./.

Nhà hát Hồ Gươm sẵn sàng phục vụ công chúng Thủ đô Nhà hát Hồ Gươm được Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội quyết định xây dựng tại số 40-40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công trình khởi công xây dựng vào tháng 12/2021, khánh thành vào ngày 9/7.