Tìm kiếm dấu ấn bản sắc qua cuộc thi thiết kế Quà tặng Lưu niệm Du lịch TP Hồ Chí Minh 2026

Ngày 21/8, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và phát động Cuộc thi “Thiết kế quà tặng lưu niệm - du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2026. Với thông điệp “Thăng hoa sáng tạo - Lan tỏa bản sắc”, cuộc thi kỳ vọng tìm kiếm những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa và câu chuyện riêng của thành phố mang tên Bác.

Trong bối cảnh du lịch thành phố đang bứt phá với những con số ấn tượng - 8 tháng đầu năm 2026 ước đón hơn 7,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước, việc nâng tầm trải nghiệm và gia tăng giá trị chi tiêu cho du khách là yêu cầu cấp thiết . Quà tặng lưu niệm không chỉ là món quà mua sắm mà còn là “đại sứ” kể câu chuyện, quảng bá hình ảnh và bản sắc điểm đến.

Ông Lê Trương Hiền Hòa (giữa), Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi “Thiết kế quà tặng lưu niệm - du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch, nhấn mạnh tầm nhìn xa hơn một sản phẩm đẹp về mặt hình thức: “Điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là những thiết kế đẹp, mà là những sản phẩm có câu chuyện, có bản sắc, có tính ứng dụng và khả năng đi vào thực tế. Sáng tạo cần gắn với thị trường để từ một ý tưởng tốt có thể trở thành sản phẩm và đến được với du khách.”

Cuộc thi năm nay được tổ chức với 3 bảng thi đa dạng, hướng đến nhiều mục đích sử dụng khác nhau gồm: Quà tặng phục vụ hội nghị, hội thảo, lễ hội và sự kiện văn hóa - du lịch; Quà tặng lưu niệm dành cho khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước; Quà tặng cho các chương trình quảng bá thương hiệu và doanh nghiệp đồng hành.

Ông Lê Trương Hiền Hòa (giữa), Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức trao hoa cho Ban Giám khảo cuộc thi tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điều kiện tham gia khá rộng mở, dành cho các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích các nhà thiết kế, nghệ nhân, kiến trúc sư, sinh viên và cộng đồng sáng tạo tham gia.

Các sản phẩm dự thi cần thể hiện được bản sắc Thành phố Hồ Chí Minh qua văn hóa, lịch sử, kiến trúc hay con người, đồng thời bảo đảm tính thẩm mỹ, khả năng thương mại hóa và dễ dàng trong sản xuất, vận chuyển. Song song đó, Ban Tổ chức cũng khuyến khích sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện môi trường và phát huy các giá trị nghề thủ công địa phương.

Nghệ nhân - Nhà thiết kế Trung Đinh, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ thể lệ cuộc thi tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm 2026, với các hoạt động kết nối cộng đồng sáng tạo, vòng thi và lễ trao giải - trưng bày sản phẩm dự kiến vào tháng 12. Lãnh đạo Sở Du lịch bày tỏ mong muốn: “Những ý tưởng tốt có thể trở thành sản phẩm; những thiết kế đẹp có thể được sản xuất; và những sản phẩm có chất lượng có thể thực sự đến được với du khách.”

Thông tin chi tiết về thể lệ và thời gian nhận bài sẽ được công bố chính thức trên trang web của cuộc thi: https://hcmcgifts.com/./.