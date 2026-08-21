Lễ hội Thổ cẩm đầu tiên tại Fansipan - điểm hẹn văn hóa đặc sắc khi đến Lào Cai

Từ ngày 22/8 đến 6/9/2026, Bản Mây tại Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai) trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc với Lễ hội Thổ cẩm lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

Mang chủ đề “Mùa vàng ươm sắc thổ cẩm," lễ hội đưa du khách vào một không gian đậm chất Tây Bắc, nơi mùa lúa chín, nghề thủ công truyền thống và đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao cùng hiện diện trong một bức tranh nhiều màu sắc.

Điều thú vị của lễ hội nằm ở cách câu chuyện thổ cẩm được kể từ chính đời sống lao động. Từ cây lanh, bông lau, hạt lúa trên nương rẫy, qua nhiều công đoạn thủ công, người phụ nữ vùng cao tạo nên những tấm vải với hoa văn mang dấu ấn riêng của cộng đồng. Mỗi đường nét, màu sắc trên thổ cẩm không đơn thuần để làm đẹp mà còn gắn với phong tục, quan niệm sống và ký ức văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Không gian Bản Mây trong những ngày hội cũng tái hiện sắc vàng đặc trưng của mùa Thu Sa Pa. Hình ảnh những triền ruộng bậc thang vào vụ, thành quả sau nhiều tháng chăm sóc, được đặt trong mối liên hệ với những sản phẩm thổ cẩm do chính bàn tay con người tạo nên. Một bên là mùa vàng của đất trời, một bên là “mùa vàng” của nghề thủ công và văn hóa bản địa.

Một trong những chương trình đáng chú ý nhất là minishow “Mùa Nắng Mưa," lấy chất liệu từ cuộc sống của người Mông. Không kể chuyện theo lối thông thường, chương trình sử dụng múa, âm nhạc bản địa và những vật dụng quen thuộc như gùi, thang, ngô, lúa cùng tấm thổ cẩm dài 25m để tái hiện nhịp sống của một gia đình vùng cao.

Từ những ngày lao động trên nương, sự ra đời của một đứa trẻ, hành trình nuôi dưỡng, những thử thách trong cuộc sống cho đến tình yêu và sự hình thành một mái ấm mới, câu chuyện được nối tiếp qua từng lớp diễn. Nắng tượng trưng cho sự ấm no, còn mưa gợi nhắc những gian khó nhưng cũng là điều kiện để sự sống nảy mầm. Sự kết hợp giữa âm thanh đời thường và nghệ thuật sân khấu tạo nên một tiết mục giàu cảm xúc, làm nổi bật sức sống và sự gắn kết của cộng đồng vùng cao.

Lễ hội còn dành không gian cho hai nghi lễ Cơm mới của người Tày và người Thái. Đây là những phong tục gắn chặt với mùa màng, thể hiện sự trân trọng đối với thiên nhiên và lòng biết ơn của con người sau một vụ mùa.

Nghi lễ Cơm mới của người Tày do nghệ nhân Then Phương dẫn dắt, với các trình thức, lời Then và lễ vật dâng cúng. Qua nghi lễ, người dân gửi gắm lòng thành tới đất trời, tổ tiên và các lực lượng linh thiêng đã phù trợ cho mùa màng. Trong khi đó, Lễ cúng Cơm mới của người Thái mang theo ước vọng về cuộc sống bình an, gia đình no đủ và những mùa vụ thuận lợi.

Sau phần nghi lễ trang nghiêm, Bản Mây lại trở về với không khí vui hội. Tiếng hát, điệu Xòe, những bước nhảy sạp và các hoạt động giao lưu cộng đồng tạo nên không gian gần gũi, nơi du khách không chỉ đứng xem mà còn có thể trực tiếp tham gia.

Bên cạnh đó là chuỗi chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ chất liệu và hoa văn thổ cẩm. Những giá trị truyền thống được đưa lên sân khấu theo cách trẻ trung hơn, giúp các câu chuyện về trang phục và văn hóa vùng cao đến gần du khách một cách tự nhiên.

Các trò chơi dân gian cũng góp phần tạo nên không khí riêng cho lễ hội. Du khách có thể thử sức với đua cà kheo, thi thổi cơm, giã bánh giầy hay tham gia các cuộc đua thu hoạch. Những hoạt động tưởng chừng giản dị lại giúp hình dung rõ hơn về sinh hoạt cộng đồng và đời sống lao động của người dân Tây Bắc.

Đến Sa Pa vào dịp Quốc khánh, hành trình khám phá còn được nối dài bằng cảnh sắc cuối hạ đầu thu. Ruộng bậc thang Mường Hoa bắt đầu chuyển sang màu vàng, mây phủ lững lờ trên các sườn núi, trong khi hoa dơn thóc nở rực sắc cam ở khu vực Fansipan, tạo nên một khung cảnh đặc trưng của mùa Thu vùng cao.

Đặc biệt, trong các ngày 31/8, 1/9 và 2/9, nghi thức Thượng cờ trên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m sẽ mang đến một khoảnh khắc giàu cảm xúc. Giữa không gian núi non và mây trời của “Nóc nhà Đông Dương," lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng Quốc ca, tạo nên dấu ấn đặc biệt cho hành trình lên đỉnh Fansipan trong dịp Quốc khánh.

Sau khi trải nghiệm lễ hội, du khách có thể dành thêm thời gian khám phá quần thể văn hóa tâm linh Sun World Fansipan Legend, thưởng thức các món ăn vùng cao và ngắm Sa Pa trong những ngày chuyển mùa.

Từ hạt lúa trên nương, sợi lanh trong khung dệt đến những hoa văn trên tấm vải, từ nghi lễ Cơm mới đến những điệu Xòe, nhảy sạp, Lễ hội Thổ cẩm 2026 không chỉ mang đến một điểm vui chơi trong mùa Thu mà còn mở ra cơ hội để du khách hiểu hơn về một phần đời sống văn hóa Tây Bắc. Ở đó, sắc vàng của mùa màng gặp sắc màu thổ cẩm, tạo nên một câu chuyện vừa gần gũi vừa giàu bản sắc giữa núi rừng Sa Pa./.

Đánh thức mùa vàng Lào Cai bằng chuỗi trải nghiệm văn hóa và thể thao độc đáo Mùa lúa chín tại Lào Cai không chỉ thu hút du khách bởi bức tranh ruộng bậc thang rực rỡ, mà còn bởi chuỗi trải nghiệm văn hóa bản địa và thể thao độc đáo giữa vùng rẻo cao Tây Bắc.