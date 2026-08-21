Tìm hiểu cách thức xử lý thông tin ngoại giao-đối ngoại trong bối cảnh mới

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo 35 - Đảng uỷ Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Toạ đàm chuyên đề "Những nội dung cốt lõi của ngoại giao Việt Nam và cách thức xử lý các vấn đề nóng trong lĩnh vực ngoại giao đối ngoại" với sự chia sẻ của Đại sứ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh.

Tọa đàm diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hà Nội và hai điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Lãnh đạo các đơn vị thông tin cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên đã tham dự tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn, ông Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus cho hay thông tin đối ngoại là bộ phận cấu thành quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng và đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trong kỷ nguyên số, khi biên giới địa lý ngày càng bị xóa nhòa bởi công nghệ và các nền tảng truyền thông toàn cầu, báo chí đối ngoại không còn chỉ là hoạt động truyền tải thông tin ra thế giới mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia.

Ông Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một nền báo chí đối ngoại mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, ông Trần Tiến Duẩn cho rằng cách xử lý thông tin trong lĩnh vực ngoại giao-đối ngoại, truyền tải thông điệp của Việt Nam tới thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong môi trường truyền thông toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng.

Xuyên suốt tọa đàm, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã nêu lên những chuyển biến trong hệ thống lý luận chính sách đối ngoại kỷ nguyên mới gồm có 4 điểm nổi bật:

Thứ nhất là tầm chiến lược mới, định vị đối ngoại ngang tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế mới của đất nước. Thứ hai là tâm thế mới, chủ động, tự tin, tự lực, tự cường, chuyển từ tham gia sang góp phần kiến tạo và định hình. Thứ ba là năng lực mới kiến tạo năng lực phát triển quốc gia, thích ứng linh hoạt trước biến động toàn cầu. Cuối cùng là cách tiếp cận mới: Đổi mới tư duy toàn diện, kết hợp công nghệ, thị trường, tiêu chuẩn và niềm tin chiến lược.

Đại sứ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Theo Đại sứ, thế giới đang chứng kiến những chuyển biến lớn mang tính bước ngoặt, chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. Những chuyển động này mang tới cơ hội và thách thức đan xen; tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội và các mối quan hệ quốc tế.

Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam không thể tách rời sự phát triển của khu vực và thế giới. Vì vậy, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội lực với ngoại lực là điều kiện tiên quyết để chúng ta “sánh vai với các cường quốc năm châu” trên con đường phát triển và thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045.”

Đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại sứ đã chia sẻ nhiều câu chuyện thực tiễn, kinh nghiệm cá nhân trong quá trình công tác để công tác thông tin đối ngoại-ngoại giao góp phần tích cực trong chiến lược đối ngoại chung, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước, nâng tầm vị thế quốc gia đồng thời bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Diễn giả cũng đã trao đổi, giải đáp một số câu hỏi của các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam liên quan đến các vấn đề thông tin đối nội, đối ngoại. Các nội dung trao đổi góp phần làm rõ thêm những vấn đề thực tiễn trong công tác thông tin, tuyên truyền về đối ngoại, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp./.

TTXVN nâng cao kỹ năng phóng viên, biên tập viên về thông tin đối ngoại Sáng 21/8/2026, Ban Chỉ đạo 35 - Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Toạ đàm "Những nội dung cốt lõi của ngoại giao Việt Nam và cách thức xử lý các vấn đề nóng trong lĩnh vực ngoại giao đối ngoại."