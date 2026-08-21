Miss World 2026: 111 thí sinh rời sân khấu, bước vào những “sàn diễn” đặc biệt

Từ những bước catwalk trên sân khấu ven biển Hải Phòng, 111 thí sinh Miss World 2026 nhanh chóng bước vào một “sàn diễn” khác: căn bếp, đường chạy và làn bơi.

Có thí sinh phải cùng những đồng đội chưa từng quen biết chọn nguyên liệu, chia việc, nấu một bữa ăn lành mạnh rồi thuyết trình trước ban giám khảo. Có thí sinh vừa hoàn thành đường chạy 1.500 m đã tiếp tục bước xuống đường bơi để giành quyền đi tiếp. Ở những thử thách này, váy áo và kỹ năng trình diễn không còn là lợi thế.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng đội 2 giành chiến thắng Head Chef Beauty - thử thách nấu ăn lần đầu xuất hiện trong lịch sử Miss World. Trong khi đó, Suil Anyelina Pagán của Puerto Rico vượt qua Sport Challenge để lọt vào Top 40.

Bảo Ngọc cùng đồng đội thắng thử thách ẩm thực

111 thí sinh Miss World 2026 vừa tham gia Head Chef Beauty - thử thách nấu ăn lần đầu xuất hiện trong lịch sử cuộc thi. Hoạt động được tổ chức trong chặng thi tại Hải Phòng, mang đến không khí khác biệt so với các phần thi quen thuộc về thời trang, tài năng hay thuyết trình.

Các thí sinh được chia thành 10 đội. Mỗi nhóm nhận một số nguyên liệu có sẵn và phải xây dựng thực đơn theo tiêu chí lành mạnh. Trong thời gian giới hạn, các thành viên cùng lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, trang trí món ăn và chuẩn bị phần thuyết trình trước giám khảo.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Các thí sinh trong thử thách ẩm thực. (Ảnh: BTC)

Ngoài hương vị và hình thức trình bày, khả năng phối hợp được xem là tiêu chí quan trọng. Việc các thí sinh đến từ nhiều quốc gia, có thói quen ăn uống và nền văn hóa khác nhau khiến quá trình thống nhất thực đơn, phân chia công việc thực sự là thử thách.

Nhiều đội lựa chọn các nguyên liệu như cá hồi, gạo lứt, rau củ và trái cây để tạo nên thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Một số thí sinh phụ trách món chính, trong khi các thành viên khác chuẩn bị salad, nước sốt hoặc đồ uống. Trước khi đưa món ăn tới bàn giám khảo, các đội cùng nếm thử và điều chỉnh hương vị.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc thuộc đội 2, cùng các thí sinh đến từ Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Trinidad và Tobago, Croatia, Kenya, Bolivia, Mauritius, Sierra Leone và Gibraltar. Nhóm giành chiến thắng sau hai vòng thử thách.

Bảo Ngọc đảm nhận phần thuyết trình, giới thiệu ý tưởng thực đơn và cách chế biến. Đây là kết quả nổi bật đầu tiên của đại diện chủ nhà sau hơn một tuần nhập cuộc. Người đẹp cho biết cô bước vào phần thi với tâm lý thoải mái vì từng có thời gian dài sống tự lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và thường xuyên tự nấu ăn.

Ban giám khảo đánh giá chiến thắng của đội Bảo Ngọc không chỉ đến từ chất lượng món ăn mà còn cho thấy khả năng tổ chức công việc, giao tiếp và kết nối giữa những thí sinh có nền tảng văn hóa khác nhau. Qua thử thách, các người đẹp có thêm cơ hội giới thiệu khẩu vị, cách sử dụng nguyên liệu và quan niệm về bữa ăn lành mạnh tại quốc gia mình.

﻿ (Ảnh: BTC)

Head Chef Beauty cũng mở rộng nội dung của Miss World mùa thứ 73. Thí sinh không chỉ được đánh giá qua ngoại hình hay kỹ năng trình diễn mà còn phải thể hiện sự chủ động, khả năng thích nghi và tinh thần làm việc tập thể trong những tình huống gần với đời sống.

Puerto Rico thắng Sport Challenge, lọt top 40

Sau đêm Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) lần thứ 16 vừa qua, các thí sinh bước vào Sport Challenge - một trong những phần thi có tính cạnh tranh cao của Miss World 2026.

Tại VBFF, 111 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ cùng trình diễn trên sân khấu ven biển ở Hải Phòng. Chương trình kết hợp thời trang, âm nhạc và phần thi Top Model, giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới dàn thí sinh quốc tế. Sau sự kiện, lịch trình nhanh chóng chuyển sang hoạt động thể thao, đòi hỏi sức bền và khả năng thích nghi của các người đẹp.

Ở vòng đầu Sport Challenge, 111 thí sinh tranh tài trên đường chạy 1.500 m. Từ kết quả này, ban tổ chức lựa chọn 24 người có thành tích tốt bước tiếp. Ba đại diện nổi bật nhất ở nội dung chạy là Puerto Rico, Bắc Ireland và Australia.

Thử thách chạy đường dài ngoài trời. (Ảnh: BTC)

Thử thách sau đó chuyển sang nội dung bơi. Qua các lượt bơi, ba đại diện dẫn đầu gồm Bắc Ireland, Ireland và Tây Ban Nha. Đây là phần thi kiểm tra thể lực toàn diện hơn khi diễn ra sau vòng chạy đường dài. Bởi các thí sinh phải phân phối sức hợp lý, duy trì tốc độ và giữ sự tập trung trong điều kiện thi đấu liên tiếp.

Tổng hợp kết quả các nội dung, top 3 chung cuộc của Sport Challenge gọi tên Puerto Rico, Australia và Bắc Ireland. Đại diện Puerto Rico Suil Anyelina Pagán giành chiến thắng chung cuộc.

Với kết quả này, Puerto Rico trở thành thí sinh đầu tiên chiến thắng phần thi “fast track” tại Miss World 2026 và tiến thẳng vào Top 40. Chiến thắng tạo lợi thế sớm cho Suil Anyelina Pagán trên hành trình chinh phục vương miện, đồng thời đưa cô vào nhóm thí sinh đáng chú ý của mùa giải.

Sport Challenge không chỉ đánh giá tốc độ hay sức bền. Thông qua các nội dung chạy và bơi, thí sinh còn phải thể hiện ý chí, sự kỷ luật và khả năng vượt qua giới hạn thể chất. Không khí thi đấu quyết liệt nhưng vẫn giữ tinh thần cổ vũ, giao lưu giữa các đại diện quốc tế.

Sau chặng Hải Phòng, đoàn thí sinh sẽ di chuyển đến Khánh Hòa để tiếp tục các phần thi và hoạt động quan trọng như Talent Show, Head to Head Challenge, phỏng vấn kín, Dances of the World và các dự án Beauty With A Purpose. Chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9./.

Thông qua các nội dung chạy và bơi, thí sinh còn phải thể hiện ý chí, sự kỷ luật và khả năng vượt qua giới hạn thể chất. (Ảnh: BTC)

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