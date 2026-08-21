Bộ đội Biên phòng Gia Lai ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Sáng 21/8, Đồn Biên phòng Cát Khánh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, phối hợp với các tàu cá đang hoạt động trên biển, kịp thời đưa 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, có nguy cơ chìm, đến nơi an toàn.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 21/8, Đồn Biên phòng Cát Khánh nhận được tin báo khẩn cấp yêu cầu ứng cứu của ông Cao Thanh Phúc (44 tuổi, trú tại khu phố Cửu Lợi Đông, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), thuyền trưởng tàu cá GL-99322-TS.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 10 cùng ngày, khi đang hoạt động tại tọa độ 14°08'45"N - 109°17'40"E, cách cửa biển Đề Gi khoảng 5 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu cá GL-99322-TS bất ngờ bị phá nước. Nước tràn nhanh vào khoang khiến tàu chìm dần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 12 ngư dân trên tàu.

Tàu cá GL-99322-TS có chiều dài 22,6 m, công suất 910 CV, hành nghề lưới vây, do ông Huỳnh Văn Tuyết (64 tuổi, trú tại khu phố Tăng Long 1, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm chủ. Tàu xuất bến lúc 21 giờ 35 phút ngày 20/8 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan, thuộc Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, với 12 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã báo cáo vụ việc lên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, đồng thời triển khai các biện pháp ứng cứu khẩn cấp.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Đề Gi được chỉ đạo duy trì liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng, hướng dẫn các thuyền viên giữ bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn trong khi chờ lực lượng hỗ trợ.

Đồn Biên phòng Cát Khánh cũng khẩn trương điều động, phối hợp với các tàu cá GL-30036-TS và BĐ-93724-TS đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố tiếp cận tàu gặp nạn.

Nhờ công tác phối hợp, ứng cứu kịp thời, toàn bộ 12 thuyền viên trên tàu cá GL-99322-TS đã được chuyển sang tàu GL-30036-TS an toàn. Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định.

Đồn Biên phòng Cát Khánh đang tiếp tục duy trì liên lạc với các tàu tại hiện trường để nắm tình hình, đồng thời cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp vận động thêm các tàu cá đang neo đậu tại Cảng cá Đề Gi sẵn sàng ra biển hỗ trợ, xử lý sự cố và bảo đảm an toàn cho tàu cá GL-99322-TS./.

Ứng cứu và hỗ trợ 9 ngư dân trên tàu cá bị sóng lớn đánh chìm Đồn Biên phòng Bình Châu đã hướng dẫn chủ tàu và ngư dân trình báo vụ việc với chính quyền địa phương nơi cư trú và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa để được theo dõi, hỗ trợ.

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