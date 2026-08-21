Tìm thấy 44 bộ hài cốt liệt sỹ tại xã biên giới Tân Thành ở Đồng Tháp

Sáng 21/8, Đội K91 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết, sau 14 ngày đào tìm, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 44 bộ hài cốt liệt sỹ trên địa bàn ấp Cả Cái, xã biên giới Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Đội K91 đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tại nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp.

Qua nguồn tin của các nhân chứng, từ ngày 7 đến 20/8, Đội K91 đã khai quật, đào tìm hài cốt liệt sỹ trên địa bàn ấp Cả Cái, xã Tân Thành.

Mấy chục năm sau chiến tranh, khu vực chôn cất liệt sỹ năm xưa đã được người dân cải tạo, san lấp để trồng cây ăn quả nên hiện nay có vị trí phải đào sâu hơn 3m.

Sau 14 ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy 44 bộ hài cốt liệt sỹ, chưa xác định được danh tính.

Hài cốt tìm thấy trong tình trạng được gói, buộc bằng bạt tăng kèm võng dù và một số mảnh vải quần áo.

Đặc biệt, trong số những hài cốt liệt sỹ Đội K91 tìm thấy tại ấp Cả Cái, có một bộ hài cốt được chôn cất cùng nhiều di vật như, dây đeo, túi, dép, bao súng ngắn, hộp tiếp đạn...

Đội K91 đã bảo quản các hài cốt và di vật theo quy định, phục vụ công tác xác minh, giám định, xác định danh tính.

Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại ấp Cả Cái, xã Tân Thành, Đội K91 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của người dân địa phương.

Những di vật được tìm thấy cùng với hài cốt các liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà con cung cấp thông tin liên quan đến hài cốt liệt sỹ, hỗ trợ phương tiện và góp sức trong quá trình đào tìm. Dù bận việc gia đình nhưng bà con vẫn chuẩn bị và mang đến cho cán bộ, chiến sĩ Đội K91 những phần cơm, ly nước nghĩa tình.

Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên là tìm kiếm, khảo sát thông tin và quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và hai tỉnh Pursat, Prey Veng (Vương quốc Campuchia), hiện nay, Đội K91 còn thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tiền Giang (phường Trung An) phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập 114 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 47 hài cốt liệt sỹ tìm thấy tại Campuchia và 67 hài cốt liệt sỹ tìm thấy trong nước.

Đơn vị đang tích cực thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm và triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2026-2027.

Đội K91 tiếp tục làm rõ nguồn tin, xác minh địa điểm, các di vật liên quan với mong muốn sớm trả lại tên tuổi, quê hương và người thân cho những anh hùng liệt sỹ./.

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