Hà Nội: Nhiều tuyến phố không phát sinh điểm úng ngập dù mưa lớn

Ngày 21/8, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khoảng 19-22 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, từ đêm ngày 20/8 đến rạng sáng 21/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng.

Tính đến thời điểm 7h, lượng mưa phổ biến từ 60mm đến 136mm; nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 100mm; trong đó Yên Sở 136mm, Phúc Lợi 107,2mm, Hoàng Mai 102,6mm…

Ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy đến thời điểm 10h, một số nơi trên địa bàn thành phố vẫn mưa, tuy nhiên trên các tuyến phố không phát sinh điểm ngập, đọng nước; nhiều vị trí từng xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước không tái diễn.

Tình hình thoát nước tại một số ngõ, xóm được cải thiện rõ rệt; các khu vực Ciputra, Võ Chí Công, Phú Xá, La Pho-Cống Đõ và ngõ 42 Giang Văn Minh, 100 Đội Cấn, Đàm Quang Trung, Cổ Linh… không xuất hiện úng ngập, giao thông đi lại bình thường.

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, qua theo dõi tình hình thoát nước trong trận mưa rạng sáng 21/8, mặc dù lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức lớn, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới hoàn thành, đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống, hạn chế tình trạng úng ngập tại các khu vực được đầu tư.

18 công trình trạm bơm trên các hồ điều hòa, 2 bể điều tiết ngầm cùng hệ thống cống được vận hành đồng bộ đã hỗ trợ giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu.

Kết quả thực tế cho thấy nhiều vị trí từng xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước không tái diễn; tình hình thoát nước tại một số khu vực được cải thiện, qua đó bước đầu cho thấy hiệu quả của các công trình trong việc tăng cường năng lực chống úng ngập cho thành phố. Hiện tại một số khu vực trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành hệ thống, hạ mực nước đệm trên các sông, mương, hồ điều hòa và công trình đầu mối; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi hạ mực nước tại các nguồn tiêu, tạo dung tích dự phòng và sẵn sàng ứng phó với các trận mưa tiếp theo.

Trước khi mưa xảy ra, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất; tổ chức ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa và kiểm tra, rà soát các trạm bơm, cửa phai, nguồn điện và bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đồng thời, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới hoàn thành được đưa vào vận hành đồng bộ, góp phần tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cũng tổ chức chỉ huy, điều hành hệ thống thoát nước theo từng lưu vực, phối hợp vận hành giữa hệ thống thoát nước đô thị với hệ thống thủy lợi; huy động trên 200 phương tiện, thiết bị phục vụ xử lý úng ngập và hơn 2.500 công nhân duy trì thoát nước sẵn sàng ứng trực tại các vị trí được phân công theo kịch bản.

Từ 4h, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường, được phân công cụ thể theo từng địa bàn, vị trí và kịch bản ứng trực; tổ chức tua vớt rác, khơi thông ga thu, miệng thu, vận hành các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa và các công trình đầu mối theo diễn biến lượng mưa, mực nước thực tế tại từng khu vực./.

Hà Nội sẽ phân luồng giao thông theo 4 cấp độ để ứng phó mưa lớn, ngập Tùy theo lượng mưa và vị trí ngập, Hà Nội sẽ có phương án, kịch bản phân luồng giao thông nhằm đảm bảo đi lại an toàn cho người dân.