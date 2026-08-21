AI có nguy cơ làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, một nghiên cứu do nhóm cựu nhân viên của hãng chế tạo phần mềm Microsoft thực hiện, được công bố trên tạp chí khoa học Nature, đã cảnh báo việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành năng lượng đang tạo ra "vòng đời mới" cho nhiên liệu hóa thạch, làm gia tăng lượng khí thải nhà kính và đe dọa trực tiếp các mục tiêu về khí hậu toàn cầu.



Nghiên cứu cho thấy các hệ thống AI có khả năng tối ưu hóa quy trình sản xuất, giúp giảm chi phí khai thác và đẩy lùi "đỉnh điểm dầu mỏ". Dự kiến AI sẽ giúp ngành công nghiệp này thu hồi thêm từ 470 đến 1.000 tỷ thùng dầu từ các mỏ hiện có.

Dù AI cũng hỗ trợ quản lý các nguồn năng lượng tái tạo như điện Mặt Trời hay điện gió, nhưng lợi ích này không đủ để bù đắp cho tác động từ nhiên liệu hóa thạch. Lý do là nhiều tập đoàn dầu khí lớn như Exxon Mobil đang sở hữu tiềm lực tài chính vượt trội để sớm áp dụng công nghệ mới.



Nhìn chung, AI có thể khiến lượng phát thải khí CO2 toàn cầu tăng thêm từ 0,47 đến 1,8 tỷ tấn. Gánh nặng này càng gia tăng vì mức tiêu thụ điện khổng lồ của các trung tâm dữ liệu. Chuyên gia Jean-Marc Jancovici đến từ Tổ chức tư vấn năng lượng The Shift Project (Pháp) cho biết các siêu trung tâm dữ liệu đang được xây dựng tại Mỹ có công suất tiêu thụ lên tới 10 GWh, tương đương sản lượng của 7 lò phản ứng điều áp châu Âu (EPR) cho một cơ sở duy nhất.



Sự bùng nổ của AI cũng đi kèm dòng vốn đầu tư khổng lồ, dự kiến đạt 5.000 tỷ USD vào năm 2033. Ngay từ năm 2025, ngành AI đã tiêu thụ khoảng 448 TWh điện năng và con số này dự báo sẽ tăng gấp đôi vào cuối thập kỷ, chiếm khoảng 3% tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu.

Hệ quả là lượng phát thải của các tập đoàn công nghệ lớn liên tục gia tăng do việc mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu. Mức phát thải của Microsoft đã tăng gần 30% từ năm 2020 đến nay, trong khi con số này ở Google cũng tăng khoảng 50% tính từ năm 2019./.

AI sẽ là chìa khóa quan trọng trong nỗ lực ứng phó biển đổi khí hậu Những công nghệ mới như AI, Blockchain có thể giúp phân tích, dự đoán sớm biến đổi khí hậu, minh bạch hóa chỉ số carbon, khuyến khích người dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

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