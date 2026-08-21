Ngày 21/8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký công văn đôn đốc tiến độ, khẩn trương hoàn thành 6 trường nội trú liên cấp vùng biên giới trước khai giảng để đảm bảo đủ điều kiện đón học sinh.

Đối với 4 công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê, hiện đã đạt khối lượng thực hiện trên 80%, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục hoàn thiện các chi tiết còn lại, tiến hành vệ sinh công trình, lắp đặt trang thiết bị dạy học, sinh hoạt, thiết bị nhà bếp, hệ thống nước sạch, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn công trình, hoàn thành trước ngày 25/8. Các trường phải bảo đảm đồng bộ các điều kiện hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, mạng viễn thông...) và phương án đưa đón học sinh an toàn.

Còn đối với 2 công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Avương, La Dêê, hiện chỉ đạt khối lượng thực hiện dưới 80%: chủ đầu tư cùng các đơn vị tăng cường tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ; điều chuyển nhân công từ các công trình khác, thi công 24/7, bảo đảm hoàn thành tiến độ đã đề ra, kịp thời phục vụ khai giảng năm học mới.

Các công trình thiết yếu phục vụ khai giảng năm học mới (khối phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn-bếp ăn, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh...) phải hoàn thành trước ngày 30/8 để bảo đảm đủ điều kiện đón học sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh yêu cầu khi thi công hoàn thành khối nhà, hạng mục phải kết hợp việc khẩn trương dọn dẹp vệ sinh dứt điểm, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động trên nguyên tắc “hoàn thành đến đâu, bàn giao đến đó” để Ủy ban Nhân dân các xã và Ban Giám hiệu 6 trường chủ động tổ chức Lễ khai giảng và triển khai công tác dạy, học phục vụ năm học mới 2026-2027.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quan tâm, cử cán bộ, chiến sỹ cùng với Ban quản lý dự án, Ủy ban Nhân dân các xã và nhà trường hỗ trợ việc dọn dẹp vệ sinh khi thi công hoàn thành các khối nhà nhằm phục vụ Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Trước đó, ngày 15/8 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã La Êê và xã La Dêê.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất những phần việc liên quan, bảo đảm các trường có đủ điều kiện tổ chức dạy học, ăn ở và sinh hoạt ngay từ đầu năm học.

Về tiến độ xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công hợp lý để hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Trong giai đoạn trước mắt, các hạng mục trực tiếp phục vụ khai giảng như cổng trường, sân trường, khối phòng học và khu vực nhà ăn phải được ưu tiên hoàn thiện, bảo đảm đủ điều kiện đưa học sinh vào học.

Những phần việc còn lại tiếp tục được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian sớm nhất để công trình được khai thác hiệu quả. Các lực lượng địa phương đồng thời hỗ trợ đơn vị thi công trong quá trình hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, tạo cảnh quan sạch sẽ, khang trang, bảo đảm môi trường học tập an toàn khi đón học sinh.../.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai trường nội trú liên cấp vùng biên giới Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai trường phổ thông nội trú liên cấp La Êê và La Dêê, ưu tiên các hạng mục phục vụ khai giảng, đồng thời chuẩn bị đồng bộ điều kiện để trường vận hành.