Chuyến bay đặc biệt đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sỹ ra Hà Nội đi tìm danh tính

Sáng 21/8, tại Ga quân sự sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo Thành phố) phối hợp cùng Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sỹ ra Hà Nội để phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 7; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố; lãnh đạo Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không-Không quân cùng dự lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; tổ chức tiễn, đưa mẫu hài cốt liệt sỹ lên máy bay chuyển tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hà Nội để giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Toàn bộ 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ của các mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt vào 100 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ được Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự Casa 295 tới sân bay Gia Lâm, sau đó chuyển tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị tiếp nhận mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chương trình của Ban Chỉ đạo Trung ương, đến nay, Ban Chỉ đạo Thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm của hơn 9.800 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính và đã đảm bảo thực hiện lấy mẫu sinh phẩm đúng tiêu chuẩn của hơn 7.000 hài cốt ở 18 Nghĩa trang Liệt sỹ trên toàn địa bàn Thành phố.

Việc vận chuyển và bàn giao hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt của các Liệt sỹ ở các Nghĩa trang Liệt sỹ của Thành phố để tiến hành thực hiện việc giám định ADN là một công việc rất quan trọng và rất ý nghĩa; thể hiện tình cảm trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, đã ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 kính cẩn chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội để phục vụ công tác xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bên cạnh việc tổ chức triển khai và thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo Thành phố cũng đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng, kêu gọi sự ủng hộ, cung cấp thông tin của nhân dân, các đơn vị để triển khai và thực hiện việc xác định các phần mộ, các địa điểm mà dự kiến có các phần mộ tập thể tại 12 địa điểm trên địa bàn của Thành phố.

Thành phố sẽ tiếp tục tập trung tổ chức và thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm để sớm tìm kiếm và đưa các anh, các chú, các bác - những người đã cống hiến, đã hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc về với quê hương, với những người trong gia đình./.

Máy bay quân sự vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sỹ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN Dự kiến, lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và xuất phát vận chuyển mẫu hài cốt liệt sỹ tới đơn vị xét nghiệm ADN được tổ chức sáng 21/8 tại Ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.