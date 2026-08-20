“Thiếu tướng rởm” Hoa Hữu Long lĩnh án chung thân vì lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Sau 3 ngày xét xử, ngày 20/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long (sinh năm 1964, cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Long Nhật) tù chung thân về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174-Bộ luật Hình sự) và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341-Bộ luật Hình sự).

Trong vụ án này, Long tự phong mình là “Thiếu tướng,” “Tư lệnh” Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu Tổ chức S10) không có thật và đã cùng vợ lừa đảo gần 100 tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu xin việc.

Vụ án xảy ra từ năm 2017, kéo dài nhiều năm với nhiều lần xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung và hủy án.

Liên quan đến vụ án này còn có 13 bị cáo khác bị tuyên phạt các mức án từ 3-18 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Trong đó, vợ bị cáo Long là Cao Thị Kim Loan (sinh năm 1970, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nhật Mỹ) bị tuyên phạt 18 năm tù.

Theo cáo trạng, mặc dù biết Tập đoàn Đông Dương (Tổ chức S10) không có thật, Long vẫn tự phong mình là “Tư lệnh,” “Thiếu tướng,” đứng đầu tổ chức này, đồng thời tuyên truyền và đưa ra các văn bản giả để tạo lòng tin, lừa những người có nhu cầu xin việc.

Bị cáo Long giới thiệu bản thân và Tổ chức S10 với những người có nhu cầu xin việc, hứa hẹn phong cấp bậc, chức vụ trong quân đội để tạo lòng tin, khiến họ nộp hồ sơ và tiền.

Bên cạnh đó, Long cũng trực tiếp chỉ đạo vợ mình là bị cáo Cao Thị Kim Loan cùng các bị cáo khác thu tiền, hồ sơ của người lao động nhưng sau đó không thực hiện cam kết, cũng không hoàn trả tiền.

Hùa theo Long, Cao Thị Kim Loan cũng tự phong mình là Trưởng ban Kiểm soát, Phó Chính ủy Tập đoàn Đông Dương, mang cấp bậc Đại tá, phụ trách tài chính. Bằng việc này, Loan đã tích cực giúp sức cho chồng trong việc thu hồ sơ, lập danh sách và thu hơn 83 tỷ đồng của các nhân sự rồi chuyển cho Long.

Ngoài số tiền thu của những người có nhu cầu xin việc, vợ chồng Long còn nhận hơn 15 tỷ đồng của một người để thực hiện các dự án kinh tế không có thật.

Tổng cộng, hai vợ chồng bị cáo Long-Loan bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của các bị hại.

Đến nay, vợ chồng Long mới khắc phục hơn 4,2 tỷ đồng. Hai bị cáo tự nguyện đề nghị dùng hơn 27 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm và số tiền bị thu giữ khi khám xét để bồi thường cho các bị hại. Phần còn lại, các bị cáo còn phải bồi thường hơn 67 tỷ đồng.

Một trong số các bị hại của vợ chồng Long là anh Đinh Anh T (ở Hà Nội) tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan mạo danh cán bộ Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), hứa “chạy việc” cho anh T vào Tập đoàn Đông Dương để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Long cho anh T biết Bộ Quốc phòng có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị và sẽ thành lập Tập đoàn Đông Dương (S10) do Long làm Tư lệnh.

Để được tuyển vào tổ chức này, người lao động phải nộp tiền tham gia các lớp bồi dưỡng như sơ cấp chính trị, sĩ quan tham mưu... Tin lời Long, anh T đã nộp 110 triệu đồng, sau đó phát hiện Tập đoàn Đông Dương (S10) không tồn tại.

Kết quả điều tra xác định, Long tự xưng là Thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương (S10), chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ chức này. Bị cáo trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm tuyển người, thu hồ sơ và số tiền từ 65-110 triệu đồng với mỗi trường hợp./.

Khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào” Quàng Văn Tân đã thành lập Công ty Tân Phát nhằm tạo vỏ bọc “doanh nhân thành đạt” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại Việt Nam và Lào.