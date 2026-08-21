Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Cần Thơ và Nghĩa trang Liệt sỹ Ô Môn

Sáng 21/8, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Cần Thơ và Nghĩa trang liệt sỹ Ô Môn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết việc cải tạo, nâng cấp các Nghĩa trang liệt sỹ, nhà tưởng niệm, bia liệt sỹ... trên địa bàn thành phố có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, không chỉ nhằm chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở vật chất, cảnh quan, mà quan trọng hơn là thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ; thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sỹ, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đây phải được xác định là một công trình đặc biệt, mỗi hạng mục, mỗi phần việc đều phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự cẩn trọng, chu đáo và trên hết là bằng cái tâm, sự tôn kính đối với các anh hùng liệt sỹ.

Việc cải tạo, nâng cấp các công trình nhằm khắc phục những hạng mục đã xuống cấp, chỉnh trang cảnh quan, nâng cao điều kiện quản lý, chăm sóc và bảo tồn nghĩa trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thăm viếng, tưởng niệm của thân nhân liệt sỹ, người có công và nhân dân.

Sau khi hoàn thành, nơi đây thực sự trở thành những không gian trang nghiêm, khang trang, sạch đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ; đồng thời tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ý nghĩa lớn nhất của công trình không chỉ nằm ở những hạng mục được xây dựng, sửa chữa hay nâng cấp, mà trước hết nằm ở tấm lòng và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Đối với thành phố Cần Thơ, thực hiện tốt công tác chăm lo người có công, gia đình liệt sỹ và bảo tồn các công trình ghi công liệt sỹ vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng.

Các đại biểu thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Mỗi lần đứng trước phần mộ các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay; đồng thời càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm phải tiếp tục xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp; để những hy sinh của các thế hệ cha anh luôn được tiếp nối bằng những thành quả thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Theo ông Nguyễn Minh Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đầu tư đã hoàn thành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Công trình nâng cấp, cải tạo 2 nghĩa trang liệt sỹ bao gồm các hạng mục như: tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện cải tạo nền mộ liệt sỹ, sân trong phía trước, sân trước nhà thờ Bác Hồ, sân trước nhà quản trang, lối đi qua nhà quản trang, lối đi qua nhà tưởng niệm, cải tạo bồn hoa, đèn chiếu sáng khuôn viên nghĩa trang.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Ô Môn thực hiện cải tạo mộ và đế mộ liệt sỹ. Công trình có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Thời gian thực hiện hai công trình nêu trên là 130 ngày…

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Cần Thơ có 3.805 anh hùng liệt sỹ an táng và trên toàn thành phố Cần Thơ có 42.538 anh hùng liệt sỹ được an táng tại 17 nghĩa trang.

Trước khi diễn ra Lễ khởi công, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thực hiện các nghi thức dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nghĩa trang, thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ…/.

Nguồn thông tin từ cộng đồng giúp tìm thấy nhiều mộ liệt sỹ Thông tin sau khi tiếp nhận được phân loại, số hóa, tổng hợp, chuẩn hóa và chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng để rà soát, đối chiếu, xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.