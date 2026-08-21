Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thực hiện chuẩn hóa dữ liệu kiểm chứng, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2026.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện quản lý chặt chẽ 100% đội tàu, làm sạch và cập nhật thường xuyên dữ liệu trên hệ thống VNFishbase, kiên quyết không để phương tiện không đủ điều kiện tham gia hoạt động trên biển.

Lực lượng chức năng kiểm soát 100% lượt tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi xuất nhập bến, đồng thời tổ chức trực ban 24/7 để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mất kết nối hoặc vượt ranh giới trên biển.

Cùng với đó, thành phố phấn đấu 100% lượt tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên ra vào cảng, bốc dỡ thủy sản phải được ghi nhận trên hệ thống eCDT, kiên quyết không cấp giấy xác nhận đối với lô hàng thiếu dữ liệu.

Hồ sơ cấp chứng nhận nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu được xử lý trực tuyến theo thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về lâu dài, thành phố hướng tới xây dựng hệ thống quản lý nghề cá minh bạch, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, hiện đại và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thời gian qua, chống khai thác IUU trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép và vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Nguyên nhân do việc theo dõi đội tàu ở cơ sở có lúc chưa sâu sát, dữ liệu giữa các hệ thống quản lý chuyên ngành chưa được liên thông đồng bộ; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân còn hạn chế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp cùng Công an Thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Tư pháp và Ủy ban Nhân dân các xã, phường gồm Long Hải, Phước Hải, Vũng Tàu, Phước Thắng hoàn thành, kết thúc xử lý 74/74 tàu cá mất kết nối còn tồn đọng theo Kết luận Thanh tra Chính phủ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt trên 1 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, chống khai thác IUU và gỡ cảnh báo Thẻ vàng là nhiệm vụ chính trị cấp bách của cả hệ thống chính trị, gắn với uy tín quốc gia và lợi ích của ngư dân.

Thành phố yêu cầu toàn bộ hệ thống thực thi theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu ven biển có tàu cá chịu trách nhiệm trực tiếp, phân công cán bộ quản lý cụ thể từng tàu nguy cơ cao. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp kết quả toàn diện gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/9/2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC./.

Gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển nghề cá bền vững: Cần thực thi quyết liệt từ cơ sở Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Trần Đình Luân nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, đồng thời phát triển nghề cá bền vững theo chuẩn mực quốc tế.