Hà Nội chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông dịp lễ 2/9

Ngày 21/8, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng Thủ đô Hà Nội sáng-xanh-sạch-đẹp, tiếp đón du khách trong nước và quốc tế, phục vụ tốt nhất trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 22/8 đến hết ngày 2/9, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc sở thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chỉ đạo các đơn vị duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đồng loạt ra quân chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên toàn địa bàn thành phố.

Trọng tâm tập trung tại các phường khu vực nội thành, các địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa-chính trị, khu vực chính trị, địa điểm di tích lịch sử, văn hóa.

Cụ thể, các đơn vị liên quan sửa chữa kịp thời các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt đối với hệ thống mặt đường, vỉa hè (xử lý triệt để các trạng bong tróc, rạn nứt, lún võng... mặt đường, vỉa hè), bảo đảm êm thuận cho người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông; Thực hiện công tác vệ sinh hệ thống đèn tín hiệu giao thông, báo hiệu đường bộ (vạch sơn, biển báo...), hệ thống an toàn giao thông (dải phân cách, đảo giao thông...).

Đồng thời tăng cường các vật liệu phản quang đối với các vị trí biển báo, vạch sơn bị mờ bảo đảm phát huy hiệu quả của hệ thống báo hiệu đường bộ, tăng cường nhận diện cho người tham gia giao thông; Tháo dỡ, thu hồi các băng rôn, giấy dán quảng cáo trên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chưa được cấp phép của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc cần thiết trong công tác chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; Yêu cầu trang bị, thực hiện các biện pháp bảo hộ bảo đảm an toàn theo đúng quy định (mũ, quần áo bảo hộ...); Phối hợp với Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật cắt tỉa hệ thống cây xanh tại các vị trí che lấp hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị duy tu, bảo trì hạ tầng kỹ thuật đồng loạt ra quân chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên toàn địa bàn Thành phố. Trong đó, trọng tâm tập trung tại các phường khu vực nội thành, các địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa-chính trị, khu vực chính trị, địa điểm di tích lịch sử, văn hóa.

Cụ thể, các đơn vị tổ chức cắt tỉa cây xanh, vén tán, nâng cao vòm lá hệ thống cây xanh trên các tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình cắt tỉa cây xanh (bố trí người cảnh báo, cọc tiêu...); bổ sung, thay thế các cây xanh đã chết trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình, khu vực trung tâm thành phố, khu vực công viên, vườn hoa, quảng trường... thu dọn rác, phế thải xây dựng tại hố trồng cây, gốc cây.

Song song với đó, các đơn vị liên quan vệ sinh hệ thống cột, bóng đèn chiếu sáng, thay thế các vị trí bóng đèn bị hư hỏng bảo đảm hệ thống chiếu sáng hoạt động ổn định, an toàn; Sửa chữa các vị trí hố ga thuộc thẩm quyền quản lý bị hư hỏng trên phạm vi mặt đường bảo đảm an toàn, êm thuận; vệ sinh, nạo vét hệ thống rãnh, cống, hố ga thoát nước, bảo đảm tình trạng thoát nước ổn định, hạn chế xảy ra tình trạng ngập, úng.

Đối với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị bảo trì, cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng. Sửa chữa, chỉnh trang hệ thống xe buýt bảo đảm sạch sẽ, tối ưu hóa chất lượng phục vụ; Tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh các nhà ga, điểm trung chuyển, nhà chờ, điểm dừng, chờ xe buýt, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa-chính trị, khu vực chính trị, địa điểm di tích lịch sử, văn hóa./.

Hà Nội phân luồng giao thông trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm mục đích phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.