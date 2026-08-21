Bàn giao hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sỹ từ TP Hồ Chí Minh phục vụ giám định ADN

Trưa 21/8, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức lễ dâng hương, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sỹ.

Trước đó, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không-Không quân đã đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sỹ từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hạ cánh tại sân bay Gia Lâm.

Lễ dâng hương được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại lễ dâng hương, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân nhấn mạnh trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông, biết bao người con đã rời quê hương, gác lại tuổi xuân, tình cảm gia đình và những ước mơ riêng để lên đường làm nhiệm vụ.

Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, có người chưa kịp trở về với gia đình, có người đến nay vẫn chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính và phần mộ.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vì vậy không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sỹ được xác định chính xác là thêm một gia đình được đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được giữ gìn trọn vẹn.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt vào thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ trước khi đưa lên máy bay. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hoạt động được thực hiện theo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ phát động; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch của Quân chủng Phòng không-Không quân về tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sỹ.

Sau lễ dâng hương, Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Thành phố cùng các đồng chí trong đoàn đã nâng đỡ, di chuyển các mẫu hài cốt liệt sỹ lên xe để bàn giao về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết Quân chủng xác định đây là nhiệm vụ hết sức cao cả, là mệnh lệnh từ chính trái tim, trong đó phải bảo đảm an toàn cho chuyến bay.

Hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng là góp phần quan trọng vào thành công của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ của cả nước.

Sau khi máy bay vận tải quân sự về đến sân bay Gia Lâm, Quân chủng đã tiến hành việc bàn giao để vận chuyển các mẫu hài cốt liệt sỹ bằng đường bộ về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xác định danh tính.

“Chúng tôi đã huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch với trách nhiệm chính trị cao nhất với yêu cầu đặt ra là việc vận chuyển, bàn giao phải trang trọng nhất, thời gian nhanh nhất và bảo đảm an toàn nhất với thái độ chính trị cao nhất,” Trung tướng Trần Ngọc Quyến nhấn mạnh.

Theo Tiến sỹ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập thể Trung tâm sẽ thực hiện thật tốt các công tác, nhiệm vụ được giao.

“Các mẫu sau khi được bàn giao lại Trung tâm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý, bảo quản, lưu giữ, sau đó sẽ thực hiện theo kế hoạch đã được hướng dẫn, chỉ đạo.

Theo Chiến dịch 500 ngày đêm, các mẫu giám định của Trung tâm giám định ADN theo phân công là 6.632 mẫu đã được lưu giữ từ trước năm 2025. Sau khi thực hiện đầy đủ công tác giám định các mẫu đã lưu giữ suốt thời gian trước đây, chúng tôi tiếp tục giám định các mẫu đang được tiếp nhận, lưu giữ và bảo quản tại Trung tâm giám định ADN,” Tiến sỹ Trần Trung Thành cho biết thêm./.

Chuyến bay đặc biệt đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sỹ ra Hà Nội đi tìm danh tính Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hơn 9.800 mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính và đảm bảo lấy mẫu sinh phẩm đúng tiêu chuẩn hơn 7.000 hài cốt ở 18 nghĩa trang liệt sỹ.

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