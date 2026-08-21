Thanh Hóa: Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm

Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì Dự án xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn thuộc xã Nga An phải hoàn thành vào tháng 3/2026.

Mặc dù chủ đầu tư Ủy ban Nhân dân xã Nga An đã gia hạn thêm 5 tháng nhưng đến nay, dự án mới hoàn thành 65-70%.

Sắp hết gia hạn, dự án vẫn chưa xong

Dự án xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn đoạn từ K5+157 đến K9+121, thuộc xã Nga Điền, huyện Nga Sơn cũ (nay là xã Nga An), được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 22/4/2024, với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng.

Dự án có thời gian thực hiện 15 tháng, từ tháng 11/2024 đến tháng 3/2026, nhằm xử lý các vị trí sạt lở, gia cố tuyến đê, bảo đảm an toàn công trình và phục vụ phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành.

Ủy ban Nhân dân xã Nga An, chủ đầu tư hiện nay, đã gia hạn thời gian thực hiện thêm 5 tháng, đến ngày 26/8/2026. Dù thời hạn bàn giao đã cận kề, khối lượng thực hiện toàn tuyến mới đạt khoảng 65-70%.

Đáng chú ý, tại đoạn cuối tuyến, khu vực tiếp giáp với Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn (KEXIM1), vẫn còn tồn tại sự cố sạt lở khoảng 100m chưa được hoàn trả hoàn chỉnh, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão đang diễn ra.

Sau những trận mưa kéo dài, một số đoạn đê sông Càn chưa được hoàn thiện trở nên sình lầy, xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, ổ gà, ổ voi trên mặt tuyến, gây khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi lưu thông. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 20/8/2026, sau những trận mưa kéo dài, một số đoạn đê chưa được hoàn thiện trở nên sình lầy, xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, ổ gà, ổ voi trên mặt tuyến, gây khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi lưu thông.

Thường xuyên di chuyển trên tuyến đê để đưa đón cháu đi học bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Tân Tiến, xã Nga An cho biết người dân rất phấn khởi khi tuyến đê được Nhà nước quan tâm đầu tư cải tạo, gia cố, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Tuy nhiên, theo bà Hoa, người dân từng được thông tin công trình sẽ hoàn thành, bàn giao vào tháng 3/2026 nhưng đến nay, vẫn còn những đoạn chưa được thi công hoàn chỉnh.

“Trời mưa, đường lầy lội, trẻ con đi học có cháu bị ngã xe phải quay về thay quần áo. Người lớn đi lại cũng rất khó khăn vì ổ gà, ổ voi và bùn đất. Người dân mong công trình sớm được hoàn thành để việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn,” bà Hoa chia sẻ.

Có nhà ngay mặt đê tại đoạn chưa hoàn thiện, ông Nguyễn Văn Tưởng, thôn 5, xã Nga An, cho biết vào những ngày nắng, khu vực này bụi mù do một số vị trí mới đổ nền nhưng chưa được thảm hoàn chỉnh; khi mưa xuống lại lầy lội, nhiều ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

“Người dân không chỉ mong đường đê sớm hoàn thiện mà còn lo khi mùa mưa bão đến, những đoạn chưa thi công xong sẽ ảnh hưởng đến an toàn của bà con trong khu vực,” ông Tưởng cho biết.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nga An, tuyến đê tả sông Càn có chiều dài hơn 3,8km. Dự án có 3 nhà thầu thi công gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Nông nghiệp Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Phú Tài và Công ty Cổ phần Xây dựng VACIC.

Trong khi đó, đoạn từ K1+096,87 đến K1+1883 dài 774 m do nhà thầu chính Công ty Cổ phần Xây dựng Nông nghiệp Thanh Hóa thi công. Riêng đoạn từ K1+286,5 đến K1+1883 dài 597 m, nhà thầu đã tập kết vật liệu để đổ bêtông. Tuy nhiên, do nền đường đang yếu, đơn vị phải tiếp tục theo dõi độ lún nhằm bảo đảm chất lượng công trình trước khi tiến hành đổ bêtông mặt đường. Đoạn từ K1+096,87 đến K1+286,5 dài 177m đang được thi công đóng cọc làm tường chắn.

Đoạn từ K1 đến Km3+909,78 dài hơn 2km do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Phú Tài thi công đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng.

Người dân không chỉ mong đường đê sớm hoàn thiện mà còn lo khi mùa mưa bão đến, những đoạn chưa thi công xong sẽ ảnh hưởng đến an toàn của người dân trong khu vực. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Vướng mắc lớn nhất hiện nay tập trung tại đoạn từ K0+00 đến K1+276,5, dài 1.276,5 m, do Công ty Cổ phần Xây dựng VACIC, nay là Công ty Cổ phần Xây dựng HG thi công.

Theo hợp đồng, đến ngày 30/6/2025, nhà thầu mới đạt sản lượng khoảng 17%. Từ ngày 1/7/2025 đến 31/7/2026, doanh nghiệp gặp khó khăn về năng lực tài chính, không còn khả năng huy động nguồn vốn, nhân lực, máy móc, thiết bị để tiếp tục thi công phần khối lượng còn lại theo tiến độ hợp đồng.

Ông Mai Đức Trung, Trưởng phòng Kinh tế xã Nga An, cho biết dự án được triển khai từ tháng 11/2024, do Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn cũ làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được bàn giao, chuyển tiếp qua nhiều chủ đầu tư nên trong quá trình tổ chức quản lý phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

“Hiện nay, do ảnh hưởng của mưa bão trong khi tuyến đê có nhiều vị trí xung yếu nên việc đẩy nhanh tiến độ gặp không ít khó khăn. Ủy ban Nhân dân xã đã có phương án chia khối lượng của nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng HG cho các đơn vị khác có năng lực để tiếp tục thi công, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, nhân công hoàn thành khối lượng công việc đã cam kết. Xã cũng có báo cáo gửi các sở, ngành cấp tỉnh để có phương án tháo gỡ khó khăn, sớm đưa tuyến đê vào sử dụng…,” ông Trung chia sẻ.

Đặc biệt, tại cuối tuyến có đoạn tiếp nối với dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai (KEXIM1) do Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công dự án này đã xảy ra sự cố sạt lở khoảng 100 m đê tả sông Càn.

Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Nga An đã yêu cầu hoàn trả trước ngày 30/5/2026, đến nay, việc khắc phục vẫn chưa hoàn thành theo yêu cầu.

Cần hoàn trả 100m đê do thi công dự án khác gây sạt

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nga An, ngày 27/3/2026, qua kiểm tra hiện trường, Ủy ban Nhân dân xã Nga An phát hiện mái đê phía sông tại đoạn từ K8+890 đến K8+990, đê tả sông Càn, bị sụt, sạt với chiều dài khoảng 100m.

Đây là khu vực giáp ranh với dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1) do Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi làm chủ đầu tư.

Ngày 31/3, Ủy ban Nhân dân xã Nga An tổ chức hội nghị xác định nguyên nhân và phương án xử lý sự cố. Trên cơ sở kiểm tra thực tế và ý kiến của các đơn vị liên quan, hội nghị thống nhất xác định nguyên nhân sụt, sạt mái đê có liên quan đến quá trình thi công hạng mục thả rọ đá mái sông và đáy sông thuộc dự án KEXIM1.

Liên danh nhà thầu HDC-KUMHO trong quá trình thi công nạo vét lòng sông đã không có biện pháp gia cố mái ta luy phù hợp, không bảo đảm an toàn, dẫn đến sạt lở toàn bộ mặt đê tại đoạn từ K8+890 đến K8+990 thuộc dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn do Ủy ban Nhân dân xã Nga An làm chủ đầu tư.

Để bảo đảm an toàn công trình đê điều, phòng, chống thiên tai và ổn định đời sống nhân dân, ngày 8/4/2026, Ủy ban Nhân dân xã Nga An ban hành Thông báo số 55/TB-UBND gửi Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi, đề nghị chỉ đạo đơn vị thi công và các đơn vị liên quan thực hiện ngay các biện pháp xử lý tạm thời; đồng thời khẩn trương kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, lập phương án và triển khai hoàn trả, khắc phục sự cố theo đúng hiện trạng ban đầu, thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật đê điều hiện hành. Thời hạn hoàn thành được yêu cầu trước ngày 30/5/2026, trước mùa lụt tiểu mãn năm 2026.

Tuy nhiên, hết thời hạn này, việc khắc phục vẫn chưa hoàn thành. Ngày 18/5, Ủy ban Nhân dân xã Nga An tiếp tục ban hành Công văn số 1012/Ủy ban Nhân dân-KT, đề nghị khẩn trương lập phương án, triển khai khắc phục sự cố; đồng thời tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất biện pháp xử lý, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các bên.

Một số đoạn, đơn vị thi công đã đổ đá mạt, chuẩn bị rải thảm, nhưng qua theo dõi nền đất chưa ổn định, vẫn còn tình trạng sụt lún, nên đang trong quá trình theo dõi. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Ngày 16/6/2026, Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi có Công văn số 586/CPO-KEXIM1 về tình hình thực hiện Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn (KEXIM1). Ban cho biết đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương đắp hoàn trả đoạn đê từ K8+890 đến K8+990, đạt cao trình +3,70 trước ngày 30/6/2026; hoàn thiện toàn bộ tuyến đê và đường giao thông mặt đê theo thiết kế trước ngày 15/7/2026. Tuy nhiên, các mốc tiến độ này vẫn chưa được bảo đảm.

Đến đầu tháng 8/2026, việc khắc phục sự cố chưa hoàn thành. Qua kiểm tra thực tế, đơn vị thi công mới đắp đất đến khoảng cao trình +3,50, chưa đạt cao trình +3,70 theo tiến độ đã thông tin.

Ủy ban Nhân dân xã Nga An cũng chưa nhận được hồ sơ phương án thiết kế khắc phục, hoàn trả công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và văn bản cam kết tiến độ thực hiện.

Trước tình trạng này, ngày 5/8/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga An ban hành Công văn số 1816/Ủy ban Nhân dân-KT, tiếp tục đề nghị Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục để hoàn thành việc khắc phục, hoàn trả đoạn đê; đồng thời cung cấp hồ sơ thiết kế, kế hoạch tổ chức thi công và tiến độ chi tiết để địa phương theo dõi, giám sát.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 20/8, cho thấy khu vực đê bị sạt lở vẫn chưa được hoàn trả hoàn chỉnh. Trong khi đó, mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ mưa lớn, lũ lụt gia tăng, khiến yêu cầu bảo đảm an toàn tuyến đê càng trở nên cấp thiết.

Đặc biệt, ngày 19/8/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tu bổ, nâng cấp, sửa chữa, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi xung yếu, chủ động ứng phó, không để bị động trước mùa mưa bão.

Đối với Dự án xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn đoạn từ K5+157 đến K9+121, yêu cầu đặt ra là phải hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026.

Trong bối cảnh đó, việc chậm hoàn thành dự án, đặc biệt là đoạn đê bị sạt lở tại K8+890 đến K8+990, cần được các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ và xử lý dứt điểm. Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi cần khẩn trương đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, đẩy nhanh việc hoàn trả đoạn đê bị ảnh hưởng; đồng thời bảo đảm đúng thiết kế, yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình.

Với một công trình có nhiệm vụ trực tiếp bảo đảm an toàn đê điều, phòng, chống thiên tai và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, tiến độ không thể chỉ được tính bằng khối lượng hoàn thành mà phải gắn với yêu cầu đưa toàn tuyến vào trạng thái an toàn trước các diễn biến bất thường của thời tiết.

Do đó, cùng với việc tháo gỡ những vướng mắc về tổ chức thi công, năng lực nhà thầu và các đoạn tuyến còn chậm, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, bảo đảm các hạng mục còn lại được triển khai thực chất, đúng tiến độ và an toàn./.

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