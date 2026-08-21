Trung Quốc: Quảng Tây tập trung khắc phục hậu quả thiên tai sau bão

Ngày 21/8, chính quyền địa phương Trung Quốc cho biết lũ lụt nghiêm trọng do bão Maysak gây ra hồi đầu tháng trước đã khiến 159 người thiệt mạng và 10 người mất tích tại hai thành phố Nam Ninh (Nanning) và Quý Cảng (Guigang) thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.



Đầu tháng 7, Quảng Tây hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài và hiếm gặp trong lịch sử, khi bão Maysak quét qua khu vực, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng.

Theo kết quả các cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại hai thành phố trên, trận lũ lụt do mưa lớn gây ra bởi bão Maysak đã ảnh hưởng đến hơn 1,65 triệu người ở Nam Ninh và Quý Cảng.



Tại Nam Ninh, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 579.700 người, trong đó 23.300 người đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi 78.300 người được chuyển đến các khu tạm trú.

Tính đến ngày 20/8, thành phố đã xác nhận 136 người thiệt mạng và 10 người mất tích. Riêng sự cố vỡ đập tại hồ chứa Lục Lam (Liulan) và Vân Biểu (Yunbiao) đã khiến 107 người thiệt mạng và 7 người mất tích.



Tại Quý Cảng, 1,073 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chính quyền đã sơ tán 205.000 người, đưa 15.000 người đến các khu tạm trú và xác nhận 23 người thiệt mạng.



Hiện hai thành phố này đã chuyển trọng tâm sang phục hồi và tái thiết sau thảm họa, cũng như tăng cường năng lực phòng chống, giảm thiểu và cứu trợ thiên tai.

Theo kế hoạch, Nam Ninh đặt mục tiêu khôi phục các hoạt động cơ bản trong vòng 6 tháng và hoàn thành phần lớn công tác tái thiết sau thiên tai trong khoảng một năm.

Trong khi đó, Quý Cảng sẽ tập trung xử lý tình trạng ngập lụt đô thị và bảo đảm an toàn hồ chứa, nhằm sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường./.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ tại nhiều khu vực Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và gió mạnh trên biển từ chiều tối 20/8.

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