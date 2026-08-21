Xanh hóa du lịch Đà Nẵng: Từ trách nhiệm đến nâng tầm thương hiệu điểm đến

Thành phố Đà Nẵng luôn được biết đến là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước. Ngành công nghiệp không khói đã mang lại những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng cũng đặt ra nhiều áp lực đối với môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên.

Ngày 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững (ST4SD) công bố Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh với thông điệp Thực hành xanh – Nâng tầm điểm đến.

Lựa chọn mang tính sống còn

Báo cáo về Du lịch và Bền vững năm 2025 của nền tảng Booking.com cho thấy, 93% du khách toàn cầu mong muốn thực hiện những lựa chọn du lịch bền vững hơn. Họ ngày càng quan tâm đến tác động của du lịch đối với cộng đồng và mong muốn nguồn tiền chi tiêu quay trở lại nền kinh tế địa phương.

Nghiên cứu được công bố tại buổi lễ về xu hướng du lịch hiện nay của du khách. (Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng)

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 2.468 cơ sở lưu trú với trên 67.735 phòng lưu trú. Phân khúc khách sạn từ 4 đến 5 sao chiếm khoảng 46,6% tổng công suất của thành phố. Quy mô này là lợi thế lớn, nhưng cũng phản ánh mức độ tiêu thụ năng lượng và nguồn nước vô cùng khổng lồ.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Du khách không còn chỉ mua một căn phòng khách sạn, một bữa ăn hay một chương trình tham quan. Họ ngày càng quan tâm đến giá trị phía sau sản phẩm như năng lượng được sử dụng thế nào, rác thải đi đâu hay thiên nhiên có được bảo vệ không".

Sự thay đổi trong hệ giá trị của du khách đang tạo ra những chuẩn mực mới trên thị trường quốc tế. Các điểm đến bắt buộc phải chuyển đổi mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của tệp khách hàng thế hệ mới.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Thực hành xanh đang trở thành một tiêu chuẩn chất lượng, một giá trị thị trường và một năng lực cạnh tranh," bà Nguyễn Thị Hoài An khẳng định.

Hệ thống tiêu chí toàn diện

Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay được thiết kế bài bản với tổng cộng 219 tiêu chí thực hành. Hệ thống này được phân bổ khoa học vào 9 hạng mục cụ thể như môi trường, nguồn nhân lực, mua sắm, bếp và sự kiện bền vững.

Hạng mục môi trường chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59 tiêu chí xoay quanh việc quản lý bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. Hạng mục bảo trì bao gồm 52 tiêu chí nhằm thiết lập các phương án tiết kiệm điện năng và giảm phát thải carbon ra môi trường. Hạng mục mua sắm xanh cũng đặt ra 33 tiêu chuẩn ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nhãn sinh thái từ các nhà cung ứng địa phương.

Hệ thống tiêu chí được phân cấp linh hoạt thành ba mức độ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận: Cấp độ 1 bao gồm 54 tiêu chí cơ bản dành riêng cho những cơ sở lưu trú đang ở giai đoạn khởi đầu. Cấp độ 2 với 124 tiêu chí nâng cao sẽ dành cho các cơ sở đã có nền tảng vận hành vững chắc nhất định. Cấp độ 3 với 219 tiêu chí khắt khe nhất được thiết kế để vinh danh những đơn vị hướng tới vị thế dẫn đầu trong ngành. Bộ tiêu chí hướng tới ba mục tiêu chiến lược cốt lõi là bảo vệ hệ sinh thái, bảo tồn văn hóa và nâng cao định vị thương hiệu.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh (áo vest, bên phải), Chủ tịch Chi hội Khách sạn, Tổng giám đốc Furama Resort Đà Nẵng chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn, Tổng giám đốc Furama Resort Đà Nẵng, nhìn nhận việc thay đổi trang thiết bị tại các khách sạn hiện nay đòi hỏi một nguồn kinh phí không nhỏ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ áp dụng linh hoạt theo nguyên tắc những tiêu chí nào không liên quan tới kinh phí thì ưu tiên làm trước.

"Bộ tiêu chí này sẽ giúp các cơ sở hiểu thế nào là cơ bản, từ đó hình thành tư duy để áp dụng, thực hành và lan tỏa. Tôi cho rằng đây là một hướng đi đúng đắn, mang tính chất bắt tay vào thực tế để phát triển hệ sinh thái du lịch bền vững," ông Nguyễn Đức Quỳnh chia sẻ.

Nâng tầm chuẩn mực quốc gia

Theo quan điểm của các chuyên gia, ngành du lịch bền vững không thể đạt được chỉ bằng nỗ lực đơn lẻ của từng khách sạn hay nhà hàng. Hệ sinh thái du lịch cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều lĩnh vực quan trọng như giao thông, môi trường và nông nghiệp.

Ông Andri Meier, Phó Trưởng Ban Hợp tác thuộc Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam chia se: "Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy tính bền vững và chất lượng cần bổ trợ và củng cố lẫn nhau".

Ông Andri Meier, Phó Trưởng Ban Hợp tác thuộc Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chính phủ Thụy Sĩ cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương thông qua Dự án ST4SD. Quá trình triển khai thực tế sẽ là giai đoạn quan trọng nhất để đưa các cam kết lý thuyết vào đời sống sinh hoạt.

Ông Andri Meier nhấn mạnh: "Việc Đà Nẵng tiên phong áp dụng hệ thống quản lý điểm đến du lịch bền vững không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của thành phố mà còn góp phần thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành Du lịch Việt Nam".

Dự kiến thời gian đến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt khóa tập huấn chuyên sâu từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2026. Cơ quan chức năng cũng sẽ phát hành sổ tay hướng dẫn và video trực quan để hỗ trợ doanh nghiệp tự tin đánh giá năng lực của mình../.