Từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Chiều tối 21/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 44-CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Đông Bắc Bộ và Phú Thọ; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9; dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5km/h và có thể mạnh lên thành bão.

Từ chiều tối 21/8 đến ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, cục bộ có nơi trên 500mm.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành nêu trên tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo); kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, chủ động quyết định việc cấm biển: sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trên đất liền, các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; khẩn trương khắc phục, thông tuyến các tuyến đường bị chia cắt, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là phục vụ các cháu học sinh đến trường trong dịp chuẩn bị năm học mới; triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Dự báo ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.