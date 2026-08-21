Quảng Ngãi: 28 hộ dân ở Măng Ri có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở

Ngày 21/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra trực tiếp tại các điểm sạt lở; thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lớn, sạt lở, gió mạnh trên địa bàn các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri.

Qua quá trình kiểm tra thực tế tại các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đánh giá chính quyền hai xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Sở Xây dựng dự báo sớm tình hình, chủ động điều tiết giao thông, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Mặc dù đến chiều 21/8, các tuyến đường trên địa bàn hai xã đã cơ bản được thông tuyến tạm thời, song qua rà soát, kiểm tra vẫn còn nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chính quyền hai xã Tu Mơ Rông và Măng Ri thường xuyên kiểm tra đối với các điểm có nguy cơ sạt lở cao, có kế hoạch khắc phục chủ động từ sớm. Nếu xảy ra sạt lở cần đặt biển cảnh báo cho người dân, cần có dấu hiệu rõ ràng vào ban đêm để người dân dễ nhận biết.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai; cập nhật thông tin thường xuyên trên nhóm zalo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai để sớm nắm và có phương án xử lý.

"Chính quyền hai xã Tu Mơ Rông và Măng Ri cần chủ động phòng, chống sạt lở, tuyệt đối để ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Vị trí nào có nguy cơ sạt lở phải vận động bà con di dời ngay, nếu để xảy ra thiệt hại về người thì chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Riêng đối với vị trí sạt lở ảnh hưởng đến 28 hộ dân ở thôn Ba Khen, xã Măng Ri, chính quyền địa phương cần lên phương án di dời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát kỹ vị trí để tái định cư cho người dân," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu.

Ông Đỗ Tâm Hiển cũng động viên, tặng quà cho các hộ dân bị tốc mái hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày qua tại xã Măng Ri; đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương sớm có phương án ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra vị trí sạt lở trên tuyến tránh đèo Văn Rơi. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Theo báo cáo của chính quyền hai xã Tu Mơ Rông và Măng Ri, hiện nay trên địa bàn đang bước vào giai đoạn mưa nhiều, kéo dài; cộng với điều kiện thổ nhưỡng đất có độ kết dính kém nên xảy ra sạt lở nhiều điểm, gây cản trở, ách tắc giao thông.

Nhiều tuyến đường như Quốc lộ 40B, tuyến đường tỉnh 678B (tuyến tránh đèo Văn Rơi) và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Tại xã Tu Mơ Rông, có 3 hộ dân bị tốc mái; trong khi đó, có 16 hộ dân bị tốc mái, thiệt hại tại xã Măng Ri.

Riêng tại xã Măng Ri, sạt lở ta luy tại khu vực dân cư thôn Ba Khen (Đắk Văn 2 cũ), ảnh hưởng đến 28 hộ dân đang sinh sống gần khu vực và sạt lở bờ suối tại thôn Ngọc Lây ảnh hưởng đến 7 hộ dân.

Đến chiều 21/8, mưa vẫn xuất hiện nhiều nơi tại phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa đo được ở một số nơi trên 100mm, khiến nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao. Người dân cần đặc biệt chú ý và thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng để tránh xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản./.

Quảng Ngãi: Sạt lở chia cắt đường tránh đèo Văn Rơi Tại km 180+500 của đường tránh đèo Văn Rơi, trên đỉnh taluy dương có độ cao hơn 30 mét, đất, đá sạt lở xuống lòng đường, chia cắt hoàn toàn tuyến. Vị trí sạt lở dài gần 100 mét.