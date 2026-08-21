Bắt tạm giam đối tượng xâm hại người dưới 16 tuổi

Ngày 21/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Khánh (sinh năm 2007, trú tại xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi," quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh hiện là sinh viên năm nhất tại một trường Đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thông qua mạng xã hội, Khánh quen biết một bé gái sinh năm 2014. Sau thời gian tìm hiểu, hai bên phát sinh tình cảm.

Ngày 16/6, tại phòng trọ của Khánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đối tượng đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Khánh để điều tra về hành vi nêu trên.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại trong môi trường đời thực và trên không gian mạng. Việc người chưa thành niên đồng ý hoặc cho rằng quan hệ tình cảm, tự nguyện không đồng nghĩa với việc người thực hiện hành vi được miễn trách nhiệm hình sự.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các gia đình cần thường xuyên quan tâm, đồng hành và quản lý chặt chẽ con em, nhất là trong độ tuổi dậy thì; chủ động nắm bắt các mối quan hệ trên không gian mạng để phòng ngừa rủi ro.

Các nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kiến thức giới tính và pháp luật nhằm nâng cao năng lực tự bảo vệ cho học sinh. Đồng thời, cộng đồng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu hoặc nguy cơ xâm hại trẻ em./.

Gia Lai: Chỉ đạo khẩn rà soát vụ việc có dấu hiệu xâm hại trẻ em Từ ngày 1/7/2025 đến 30/5/2026, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 74 vụ xâm hại trẻ em với 76 trẻ em bị xâm hại; trong đó có 69 vụ xâm hại tình dục, chiếm khoảng 93% tổng số vụ, với 71/76 trẻ là nạn nhân.