Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc ngân hàng lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản," quy định tại khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, trong thời gian từ năm 2025 đến tháng 6/2026, Nguyễn Thị Vân đã lợi dụng vị trí, danh nghĩa Phó Giám đốc ngân hàng để vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, Vân không hạch toán vào hệ thống ngân hàng số tiền được gửi, thay vào đó đối tượng đã lập các sổ tiết kiệm giả, sử dụng chữ ký và con dấu của ngân hàng nhằm tạo lòng tin với người gửi tiền, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Vân đã chiếm đoạt của chị C.T.T (sinh năm 1977, trú xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) 5 tỷ đồng; chiếm đoạt của chị L.T.H (sinh năm 1987, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục mở rộng điều tra vụ án; đồng thời xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) hoặc điều tra viên thụ lý vụ án Trần Đăng Nam (số điện thoại 0911.539.999) để được hướng dẫn, giải quyết theo qui định của pháp luật…/.

Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo cho vay vốn ODA, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng Vũ Lan Hương nói với bà Cung Thị Châu Khanh rằng Hương quen biết nhiều người làm trong ngành ngân hàng, có thể giúp bà Khanh vay được vốn ODA với lãi suất ưu đãi, sau đó chiếm đoạt tiền của bà Khanh.