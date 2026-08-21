Hà Nội: Xác minh vụ trẻ 2 tuổi bị cô giáo đưa vào "góc khuất" camera để đánh

Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an phường tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan vụ một trẻ nhỏ bị cô giáo đánh tại cơ sở mầm non độc lập trên địa bàn.

Theo báo cáo số 1399/UBND-VHXH ngày 20/8/2026, do ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt ký, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ Công an phường về đơn trình báo của một phụ huynh, phản ánh con gái sinh năm 2024 bị cô giáo đánh tại lớp mầm non độc lập “Bay cao ước mơ” địa chỉ số 1, ngõ 66B Triều Khúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt đã chỉ đạo Công an phường và Phòng Văn hóa-Xã hội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ theo quy định.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 8 giờ 18 phút ngày 19/8, khi trẻ quấy khóc tại lớp, cô giáo P.T.T.B (sinh năm 1992) đã bế trẻ đến khu vực cột trụ trong phòng học và dùng tay đánh ba lần vào vùng mặt, sau đó đưa trẻ về ghế ngồi. Đến giờ ngủ trưa, trẻ thức dậy và khóc lớn. Cô giáo kéo giường của trẻ lại gần rồi dùng tay đánh hai lần vào chân. Sau đó, cô giáo ôm, giữ trẻ vào ngực cho đến khi trẻ ngủ lại.

Ngày 20/8, Công an phường Thanh Liệt phối hợp với gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám. Kết quả xác định trẻ bị bầm tím niêm mạc miệng lợi vùng răng hàm trên bên phải, không phát hiện thêm tổn thương khác. Sức khỏe của trẻ hiện ổn định.

Trước đó vào ngày 19 và 20/8, tài khoản mạng xã hội Facebook Nguyễn Trang đăng tải nhiều clip ghi lại hình ảnh một bé gái bị cô giáo mầm non đưa vào góc khuất camera, có hành vi vung tay đánh nhiều lần trong giờ học và giờ ngủ trưa. Nạn nhân trong clip là con gái của chị Trang, mới theo học tại Cơ sở mầm non "Bay cao ước mơ" (số 1 ngõ 66B Triều Khúc) được khoảng 2 tuần.

Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt yêu cầu Công an phường tiếp tục điều tra, xác minh và hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo qui định của pháp luật. Phòng Văn hóa-Xã hội được giao khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, trợ giúp trẻ; đồng thời tổng hợp kết quả, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

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