Hà Nội: Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhận án phạt 20 năm tù

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Anh Đức (sinh năm 1998, trú tại thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) 16 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và 4 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm b - Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với Đức là 20 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Lê Anh Đức làm nghề môi giới mua bán xe ôtô cũ.

Tháng 11/2024, do gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh, Đức nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga (địa chỉ tại phố Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Hà Nội) thông qua hình thức mua xe ôtô trả góp.

Do Đức có nợ xấu, không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nên Đức đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm dịch vụ cho thuê xe tự lái, cần mở rộng hoạt động kinh doanh nên nhờ người đứng tên vay mua xe ôtô trả góp hộ Đức. Mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ vay vốn ngân hàng do Đức thực hiện, tiền trả nợ ngân hàng do Đức chịu trách nhiệm.

Đức đã nhờ 5 người đứng tên hộ hợp đồng mua 5 chiếc ôtô theo hình thức trả góp và trả tiền công cho những người này.Đức liên hệ với các showroom bán xe ôtô, tổng đài của Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga và gặp chị Nguyễn Thu Trang (là nhân viên ngân hàng) tư vấn hỗ trợ làm thủ tục vay vốn mua xe ôtô trả góp.

Theo quy định của ngân hàng, hồ sơ vay vốn ngân hàng phải có hợp đồng lao động và giấy xác nhận thu nhập hàng tháng của người đứng tên khoản vay, Đức đã lên mạng xã hội tìm và liên hệ với tài khoản Zalo tên “Tuệ Tĩnh Tâm" để thuê làm giả các giấy tờ gồm hợp đồng lao động, giấy xác nhận thu nhập của người vay và cung cấp cho ngân hàng để được xét duyệt hồ sơ vay vốn.

Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga đã giải ngân vào các showroom mà Đức ký nhờ người đứng tên hợp đồng mua xe và hợp đồng vay tiền ngân hàng, nhận được tiền từ ngân hàng. Người đứng tên hợp đồng đến nhận bàn giao xe từ showroom, bàn giao lại cho Đức. Nhận được 5 chiếc ôtô, Đức liền bán lại cho người khác được tổng số hơn 3 tỷ đồng và không trả nợ cho ngân hàng mà chi tiêu cá nhân hết.

Từ tháng 11-12/2024, Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng liên doanh Việt-Nga tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Ngân hàng yêu cầu Đức trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt này.

Trong vụ án này, chị Nguyễn Thu Trang (nhân viên ngân hàng) là người đã tiếp nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định và đề xuất giải ngân đối với các khoản vay mua 5 chiếc xe ôtô trả góp. Tại Cơ quan điều tra, chị Trang và anh Nguyễn Thành Long (đại diện Ngân hàng liên doanh Việt-Nga) trình bày đã thực hiện đúng quy trình thẩm định, phê duyệt của ngân hàng.

Bản thân chị Trang không biết các hợp đồng lao động và giấy chứng minh thu nhập do Đức cung cấp cho ngân hàng là giả; chị Trang không trao đổi, bàn bạc, không biết Đức có mục đích chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Cơ quan điều tra đánh giá chưa đủ căn cứ xác định chị Trang đồng phạm với Lê Anh Đức.

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga chưa cung cấp Quy trình thẩm định, phê duyệt khoản vay của ngân hàng nên chưa có căn cứ để xem xét vai trò, trách nhiệm của chị Trang trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn.

Đức khai, các chủ xe và nhân viên ngân hàng không giúp sức, không đồng phạm với bị cáo.

Ngoài 5 chiếc xe trên, Đức còn nhờ người đứng tên khoản vay ở 2 ngân hàng khác để mua 2 chiếc ôtô sau đó bán xe được hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tách nội dung này để điều tra, làm rõ sau./.

Đoàn Bảo Châu bị phạt 7 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Đoàn Bảo Châu đã phát các video clip có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội facebook để tuyên truyền chống Nhà nước.

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