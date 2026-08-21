Đắk Lắk có phương án để học sinh vùng xa tiếp cận cơ sở giáo dục thường xuyên

Liên quan đến vụ việc nhiều học sinh vùng ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk không trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập nhưng lại khó tiếp cận, theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên ở địa phương hoặc trường trung học phổ thông dân lập ngoài địa bàn, ngày 21/8, bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết Sở đã có phương án đảm bảo điều kiện để các em được tiếp tục học tập, tránh việc bỏ học do khó khăn về khoảng cách địa lý, đi lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép các em học sinh trên địa bàn các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh và khu vực lân cận không trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh (xã Xuân Cảnh), nếu có nhu cầu có thể đăng ký học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Sông Cầu (khu phố Trung Trinh, phường Sông Cầu) và được học tại cơ sở Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh.

Bà Lê Thị Kim Oanh cho hay sau khi báo chí phản ánh vụ việc, Sở đã thành lập đoàn công tác làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lộc, xã Xuân Cảnh để nắm bắt tình hình.

Các địa phương đang tổng hợp số lượng học sinh có nhu cầu học chương trình của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu tại Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh để có cơ sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét mở lớp, giúp các em thuận lợi trong học tập.

Bởi quãng đường từ địa phương đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu dài gần 30km theo tuyến Quốc lộ 1, nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, năm học 2026-2027, Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 396 học sinh.

Tổng số học sinh trúng tuyển là 396 học sinh với điểm sàn trúng tuyển là 37,5 điểm. Tổng số học sinh không trúng tuyển là 131 học sinh.

Trong đó, số học sinh cư trú trên địa bàn xã Xuân Lộc là 100 học sinh, xã Xuân Cảnh là 29 học sinh, phường Sông Cầu là 2 học sinh.

Xã Xuân Lộc và Xuân Cảnh không có Trung tâm Giáo dục thường xuyên hoặc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh tình trạng trước thềm năm học mới 2026-2027, nhiều học sinh tại xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh vô cùng lo lắng khi không trúng tuyển trong đợt xét tuyển vào lớp 10 công lập tại địa phương nhưng việc tiếp cận, theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu gặp khó khăn do quãng đường xa; trung tâm lại không có khu ký túc xá dành cho học sinh.

Gia đình các em chủ yếu làm nông, nghề biển rất khó khăn nên cũng không có điều kiện học tập ở các trường trung học phổ thông dân lập ngoài địa bàn. Vì vậy, nhiều học sinh đứng trước nguy cơ cao phải bỏ học./.

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