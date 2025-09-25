Dự kiến giáo viên giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ hè từ 1-2 tháng

Giáo viên giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ hè tối đa 8 tuần, tối thiểu 4 tuần là một trong những điểm mới trong dự thảo thông tư quy định về chế độ làm việc với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, tham gia công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh, giảng dạy các lớp theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động giáo dục của trung tâm khi được triệu tập.

Dự thảo thông tư không quy định thời gian nghỉ hè đối với giám đốc, phó giám đốc như với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông do tính chất công việc của trung tâm có nhiều hoạt động giáo dục, đào tạo trong thời gian nghỉ hè của học sinh.

Tuy nhiên, dự thảo thông tư cho phép trung tâm có thể bố trí thời gian nghỉ hè đối với giáo viên giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thì phải quy định tại nội quy, quy chế của trung tâm và phải bố trí linh hoạt thời gian nghỉ hè để bảo đảm các hoạt động của trung tâm diễn ra bình thường và hoàn thành các nhiệm vụ khi các cấp có thẩm quyền giao.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này bảo đảm quyền của giáo viên về chế độ nghỉ hè theo Luật Nhà giáo, khắc phục tình trạng có trung tâm không bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc bố trí thời gian nghỉ hè quá ngắn.

Dự thảo thông tư cũng quy định định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần của giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên là 17 tiết. Để bảo đảm chất lượng giảng dạy, dự thảo thông tư quy định tổng số tiết được giảm và quy đổi đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm của giáo viên trong 1 tuần không quá 50% số tiết dạy trung bình trong 1 tuần.

Dự thảo thông tư cũng có quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn ra tiết dạy bảo đảm thống nhất với quy định đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đang nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp lý làm căn cứ hướng dẫn địa phương thực hiện chủ trương hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông. Khi hệ thống căn cứ pháp lý đầy đủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh quy định của Thông tư về chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên phù hợp với mô hình mới./.

Hà Nội: Hơn 12.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên Hà Nội giao 12.080 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên với 270 lớp.