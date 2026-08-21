Dấu ấn ngành ngoại giao, công an trong thành công chung của đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 21/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Trung Quốc long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2026), hòa chung cùng không khí tưng bừng kỷ niệm trong nước.

Đây không chỉ là dịp cùng nhìn lại những chặng đường vẻ vang, những thành tựu và dấu ấn đáng tự hào của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân (Công an Nhân dân) và ngành Ngoại giao Việt Nam, mà còn là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, tiếp nối những giá trị truyền thống cao đẹp và cùng nhau hướng tới tương lai bằng niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm mới.

Ba dấu mốc lịch sử, gồm Cách mạng Tháng Tám, Ngày truyền thống Công an Nhân dân và Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam - tuy gắn với những nhiệm vụ và sứ mệnh khác nhau, nhưng cùng hội tụ ở một mục tiêu cao cả, đó là phụng sự Tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết; kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, với việc kế thừa phát huy tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, nền ngoại giao Việt Nam đang không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ các nguồn lực quốc tế, mở rộng không gian phát triển, và không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam với phương châm “Định hướng đúng - Kỷ luật nghiêm - Chuyên môn giỏi.”

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã ôn lại lịch sử vẻ vang và những thành tựu đã đạt được của Đảng và dân tộc Việt Nam trong suốt 81 năm qua; đồng thời khẳng định, từ góc độ chuyên môn của mình, ngành Ngoại giao, ngành Công an đã có những đóng góp rất lớn cho những thành công chung đó.

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, với nhiệm vụ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, các nhiệm vụ công tác của ngành Ngoại giao, ngành Công an cùng các Bộ, ngành liên quan khác rất nặng nề.

Do đó, Đại sứ đề xuất, trong thời gian tới, ngành Ngoại giao, ngành Công an cùng các Bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách lớn; quán triệt và triển khai các chiến lược phát triển trong tình hình mới.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình (thứ hai, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống Công an nhân dân. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Qua đó, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa, xuất sắc hơn nữa trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân không chỉ là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh xã hội, mà còn có những đóng góp quan trọng vào những kết quả nổi bật của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Kiển, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Trung Quốc khẳng định, kể từ khi thành lập lực lượng Công an Nhân dân đến nay, 81 năm qua lực lượng Công an Nhân dân đã từng bước trưởng thành và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững trật tự xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định, hòa bình, an ninh cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Có được những thành tích đó, ngoài sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp và thường xuyên của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước, sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an Nhân dân, một nhân tố không nhỏ tạo nên những thành tích và chiến công vẻ vang, hiển hách của lực lượng Công an Nhân dân đó là sự tin tưởng, ủng hộ, bao bọc, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành tạo ra “thế trận lòng dân,” “thế trận an ninh nhân dân” và “thế trận quốc phòng toàn dân.”

Nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Kiển cho biết trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, để phục vụ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển đất nước, lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Trung Quốc nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức các giải thi đấu thể thao pickleball. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích, thắt chặt tình cảm gắn kết giữa các cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và các cơ quan báo chí thường trú tại địa bàn, mà còn giúp các cán bộ nâng cao sức khỏe, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự thành công của mỗi cơ quan nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung./.

Người thầy gần hai thập kỷ đưa ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam lan tỏa tại Trung Quốc Suốt gần hai thập kỷ gắn bó với bục giảng xứ người, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đã trở thành cầu nối bền bỉ lan tỏa ngôn ngữ, văn hóa và kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

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