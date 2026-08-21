Bước phát triển mới về chất trong quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Singapore

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất từ ngày 24-25/8/2026.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ hai nước.

- Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt với những dấu mốc đầu tiên. Đây là lần đầu tiên một đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore, vừa được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 vừa qua. Đáng chú ý, Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á có cơ chế tương tự với Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Những dấu mốc đó phản ánh bước phát triển mới về chất trong quan hệ giữa hai Đảng, đồng thời tạo thêm nền tảng chính trị và động lực để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu. Chuyến thăm cũng thể hiện quyết tâm của cả hai bên đưa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đi vào thực tiễn.

Tại Đối thoại lần này, hai bên sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược cùng quan tâm và các lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới, trong đó có kết nối công nghệ và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Tôi trông đợi Đối thoại Chiến lược sẽ trở thành một kênh trao đổi trực tiếp, thường xuyên và thực chất về kinh nghiệm xây dựng Đảng, hoạch định chính sách, quản trị và phát triển đất nước, cũng như các vấn đề chiến lược khác mà hai Đảng, hai nước cùng quan tâm.

- Xin đồng chí đánh giá về quan hệ Việt Nam-Singapore thời gian qua?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Việt Nam và Singapore đã xây dựng được một mối quan hệ ngày càng tin cậy về chính trị, gắn kết về lợi ích và năng động trong hợp tác.

Điểm nổi bật là tin cậy chính trị ngày càng được chuyển hóa thành những lợi ích hợp tác thiết thực, với những dấu mốc quan trọng như thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.

Các chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2025 và 2026, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong năm 2025 và chuyến thăm lần này của đồng chí Thường trực Ban Bí thư là minh chứng sinh động cho mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng, hai nước. Đó là nền tảng quan trọng để hợp tác song phương ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu.

Kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những lĩnh vực thể hiện rõ nhất tính thực chất của quan hệ hai nước. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 97 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, logistics, tài chính và công nghệ cao.

Một biểu tượng nổi bật của hợp tác hai nước là mạng lưới 28 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) trải dài khắp cả nước, thể hiện sinh động sự kết hợp giữa kinh nghiệm quy hoạch, quản trị và kết nối quốc tế của Singapore với tiềm năng, nguồn lực và quyết tâm phát triển của Việt Nam.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Một điểm nhấn quan trọng khác là hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi. Singapore là quốc gia đi đầu trong ASEAN về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên nền tảng đó, hai nước đang đẩy mạnh hợp tác về kết nối công nghệ, năng lượng sạch, tài chính xanh, trung tâm dữ liệu và công nghệ bán dẫn.

Song hành với quan hệ hai nước, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore cũng ngày càng thực chất. Trong đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một lĩnh vực hợp tác quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước.

- Xin đồng chí cho biết kỳ vọng về chuyến thăm lần này của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm những chuyển biến thực chất trên ba phương diện.

Trước hết là nâng tầm trao đổi và phối hợp chiến lược giữa hai Đảng. Chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, mở rộng trao đổi về công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và chỉ đạo triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Qua đó, kênh Đảng sẽ phát huy vai trò định hướng, thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, địa phương và các tổ chức nhân dân hai nước.

Thứ hai là tạo đột phá trong kết nối công nghệ. Hai bên kỳ vọng đưa mô hình hợp tác “Ba nhà của hai nước,” gắn kết Nhà nước, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu của cả Việt Nam và Singapore, thành các dự án cụ thể, theo hướng không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ, mà tiến tới cùng kiến tạo công nghệ, sản phẩm và hệ sinh thái phục vụ cả hai nước.

Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty Liên doanh Norfolk Hatexco (vốn đầu tư của Singapore) tại Khu công nghiệp Đồng Văn I. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Thứ ba là nâng tầm hợp tác đào tạo cán bộ. Trước các yêu cầu phát triển mới của mỗi nước và mức độ tin cậy ngày càng được củng cố giữa hai Đảng, hai nước, chúng ta cần đưa hợp tác này trở thành một trụ cột trong quan hệ song phương, coi đào tạo cán bộ là khâu then chốt góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Điều chúng tôi hướng tới là chuyển hóa những nhận thức chung giữa hai Đảng thành chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và việc tổ chức Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất sẽ tạo thêm động lực cho tiến trình đó, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì một ASEAN đoàn kết và thịnh vượng.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường!

Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore Chuyến thăm Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất được kỳ vọng tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu.

​