TP Chí Minh cam kết là cầu nối tích cực trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Ngày 21/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026).

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố dự buổi lễ.

Ông Parnpree Bahiddha Nukara, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng đại diện Lãnh sự đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh; cộng đồng doanh nghiệp, công dân Thái Lan đang sinh sống tại Thành phố cùng dự lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh nêu rõ, trải qua nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố, vun đắp và nâng lên những tầm cao mới: thiết lập Đối tác Chiến lược năm 2013, nâng cấp thành Đối tác Chiến lược tăng cường năm 2019 và chính thức trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm 2025.

Mối quan hệ song phương với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc đã tạo động lực mạnh mẽ để hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Trong giai đoạn phát triển mới, điểm chung về tầm nhìn, khát vọng và lợi ích chiến lược giữa hai nước là nền tảng để Việt Nam-Thái Lan cùng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, không chỉ vì sự phát triển, thịnh vượng của mỗi quốc gia, mà còn vì một ASEAN đoàn kết, tự cường và một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thái Lan luôn được trân trọng, gìn giữ và không ngừng vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Thái Lan hiện là một trong những đối tác quan trọng của Thành phố trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thành phố cam kết tiếp tục là một cầu nối tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy những kết nối ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Thủ đô Bangkok và các địa phương Thái Lan.

Ông Parnpree Bahiddha-Nukara, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Parnpree Bahiddha Nukara, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan cho rằng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, Thái Lan và Việt Nam đã cùng nhau trải qua một chặng đường phát triển đầy ấn tượng.

Trong suốt 50 năm qua, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Thái Lan vào cuối tháng 5 và ngay sau đó, đầu tháng 6, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Những hoạt động trao đổi cấp cao này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời tạo cơ hội để hai nước cùng đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao ở cấp cao nhất.

Bên cạnh đó, Thái Lan và Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn thông qua giao lưu nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cộng đồng địa phương của hai nước.

Từ 50 năm trước, Thái Lan và Việt Nam đã mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Ngày hôm nay, hai nước đang cùng nhau viết chương mới tiếp theo về tình hữu nghị ngày càng bền chặt, quan hệ đối tác ngày càng vững mạnh, kết nối ngày càng sâu rộng và thịnh vượng chung.

Bằng việc cùng nhau sát cánh và hợp tác chặt chẽ với tư cách là những đối tác, hai nước, nhân dân Thái Lan-Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó, vững mạnh hơn nữa trong thời gian tới và những thập niên tiếp theo.

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình đoàn kết, hữu nghị với những tiếp mục biểu diễn văn nghệ truyền thống do các nghệ sĩ Việt Nam và Thái Lan biểu diễn./.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu Thái Lan chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sỹ Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Triển lãm hội họa Việt Nam - Thái Lan: Cầu nối văn hóa cho 50 năm quan hệ ngoại giao Ngày 18/8, tại Bảo tàng nghệ thuật thuộc Đại học Khon Kaen, vùng Đông Bắc Thái Lan, đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm hội họa Việt Nam - Thái Lan.