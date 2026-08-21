Từ chiều tối 21-24/8, nhiều khu vực mưa lớn, cục bộ có nơi trên 500mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 21/8 đến ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Riêng khu vực Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 120mm trong 3 giờ.

Các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa 70-150, cục bộ có nơi trên 300. Ngoài ra, chiều và đêm 21/8, khu vực Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 23/8 và ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30- 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm (tổng lượng mưa từ chiều tối 21/8 đến ngày 24/8 phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Riêng Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24/8.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý./.

Thời tiết ngày 21/8: Miền Bắc mưa lớn diện rộng, Hà Nội có nơi mưa rất to Ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt Hà Nội và Đông Bắc Bộ, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; trên biển, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

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