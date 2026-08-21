Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 21/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg về việc tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng Chính phủ điện: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Công điện nêu: Trong những ngày qua, mưa lũ, lốc, sét đã gây thiệt hại về người tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đặc biệt tại tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã gây ngập đường, cuốn trôi cầu tạm, chia cắt giao thông, cô lập tạm thời đối với một số bản vùng sâu của xã Tam Thái, nếu không kịp thời khắc phục có thể ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, học tập của học sinh trong dịp khai giảng năm học mới.

Hiện nay, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ vẫn đang tiếp tục di chuyển chậm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương khu vực phía đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Tiếp theo công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ tới các cơ quan chức năng và người dân; chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

3. Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo bảo đảm an toàn cho phương tiện vận tải hoạt động trên sông, trên biển; hỗ trợ các địa phương (trong đó có tỉnh Nghệ An) khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do mưa lũ, bảo đảm trang thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh trước năm học mới.

5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chi viện, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có đề nghị của địa phương.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

a) Chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, nhất là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ.

b) Tiếp tục rà soát, chủ động tổ chức sơ tán, di dời dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

c) Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.

d) Tiếp tục bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở.

đ) Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để triển khai công tác khắc phục hậu quả ngay sau mưa lũ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hạ tầng, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, cầu tạm đã bị lũ cuốn trôi (nhất là cầu tạm tại khu vực xã Tam Thái), bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân, học sinh được đến trường trước thời điểm khai giảng năm học mới./.

Từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão Các địa phương, bộ ngành chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở, trong đó sẵn sàng cấm biển, sơ tán dân và bảo đảm an toàn giao thông.