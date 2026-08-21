Nhật Bản chuyển giao công nghệ không đào hở cải tạo cống thoát nước tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (UICI) và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Yasuda đã tổ chức lễ ký kết dự án "Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở". Sự kiện đánh dấu bước chính thức triển khai dự án trong khuôn khổ Chương trình Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

Dự án nhằm cải tạo khoảng 2,1 km tuyến cống thoát nước đã xuống cấp tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều đoạn được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Việc áp dụng công nghệ thi công không đào hở giúp giảm thiểu tác động đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh tế tại các khu vực có mật độ dân cư và phương tiện cao. Sau khi hoàn thành, hệ thống thoát nước được kỳ vọng vận hành hiệu quả hơn, hạn chế ngập úng, sụt lún mặt đường và ô nhiễm nguồn nước ngầm, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng của đô thị trước biến đổi khí hậu và đô thị hóa.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây không phải lần đầu JICA hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Trước đó, JICA đã đồng hành xây dựng quy hoạch tổng thể thoát nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước và nhiều chương trình hợp tác khác. Đặc biệt, năm 2015, dự án thí điểm công nghệ không đào hở với sự tham gia của Thành phố Osaka và các doanh nghiệp Nhật Bản đã tạo nền tảng quan trọng cho dự án lần này.

Thông qua dự án, công nghệ cải tạo đường cống không đào hở của Nhật Bản không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sửa chữa hạ tầng xuống cấp tại Việt Nam mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cho đơn vị trong nước và mở rộng ứng dụng phương thức thi công hiện đại này. JICA cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm hướng tới phát triển đô thị bền vững và cải thiện chất lượng sống cho người dân./.