Indonesia: Cháy rừng lan rộng giữa cao điểm khan hiếm nước

Tình trạng cháy rừng đang gia tăng phức tạp tại nhiều khu vực của Indonesia, đặc biệt tại các tỉnh Riau, Jambi, Nam Sumatra và Đông Java. Trong khi đó, nước này đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa khô và nguồn nước để chữa cháy bắt đầu khan hiếm.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 20/8 ông Ferdian Krisnanto, Trưởng Trung tâm Kiểm soát Cháy rừng khu vực Sumatra thuộc Bộ Lâm nghiệp Indonesia, cho biết diện tích cháy tại làng Kerumutan, huyện Pelalawan, tỉnh Riau hiện ước tính lên tới khoảng 300 ha, trong khi Nam Sumatra ghi nhận khoảng 115 ha bị thiêu rụi tại huyện Musi Banyuasin.

Tình trạng thiếu nước đang trở thành một trong những trở ngại lớn đối với lực lượng chữa cháy trong bối cảnh mùa khô tiếp tục diễn biến gay gắt.



Tại tỉnh Riau, lực lượng chuyên trách phòng cháy, chữa cháy rừng và đất (Manggala Agni) thuộc Bộ Lâm nghiệp Indonesia đang phải xử lý đồng thời nhiều điểm cháy.

Đáng chú ý, một vụ cháy tại làng Sungai Guntung Hilir, huyện Indragiri Hulu, đã bao phủ khoảng 434 ha. Ngoài ra, các đám cháy khác được ghi nhận tại Kampar, Siak và Bengkalis, với diện tích từ vài ha đến khoảng 20 ha.



Theo ông Ferdian, tại Nam Sumatra, lực lượng Manggala Agni đã được đặt trong tình trạng ứng trực 15 ngày để đối phó với các vụ cháy.



Riêng tại Muara Medak, huyện Musi Banyuasin, Nam Sumatra, có khoảng 115 ha đất đã bị cháy. Lực lượng Manggala Agni đã ứng trực tại hiện trường 8 ngày liên tục nhưng gặp khó khăn do nguồn nước ngày càng khan hiếm khiến không thể mở rộng phạm vi chữa cháy, đồng thời phải tính tới việc huy động thêm thiết bị hạng nặng.



Hiện công tác chữa cháy tại Nam Sumatra tập trung vào ba khu vực gồm Muara Medak, Ogan Komering Ilir (OKI) và Gelumbang thuộc huyện Muara Enim. Tại OKI, các điểm cháy ở Tulung Selapan, Pangkalan Lampam và Tanjung Lubuk có diện tích khoảng 4-5 ha mỗi điểm.



Cháy rừng cũng đang gây sức ép tại đảo Java. Ở khu vực núi Arjuno-Welirang, tỉnh Đông Java, 59 nhân viên thuộc các lực lượng quản lý thảm họa, lâm nghiệp và kiểm lâm đang dập lửa thủ công tại khu vực Kotak Field, làng Pecalukan, huyện Prigen.

Phương án thả nước bằng trực thăng chưa thể triển khai do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuyến đường leo núi Arjuno-Welirang cũng đã được đóng cửa từ ngày 19/8 để bảo đảm an toàn.



Các diễn biến trên cho thấy Indonesia đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng trên diện rộng khi mùa khô kéo dài, trong đó thiếu nước đang trở thành thách thức đáng kể đối với các nỗ lực chữa cháy.

Mục tiêu của lực lượng Manggala Agni hiện nay tập trung kiểm soát và dập tắt các đám cháy ngay từ giai đoạn đầu, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ lan rộng, nhằm hạn chế thiệt hại và nguy cơ khói mù./.

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