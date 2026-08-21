Môi trường

Gần 90 tỉnh, thành ở Philippines tuyên bố tình trạng thảm họa

Tại tỉnh Pampanga, hơn một nửa số làng mạc vẫn đang bị ngập lụt, ảnh hưởng đến gần 1 triệu người và gây thiệt hại nông nghiệp khoảng 1,4 tỷ peso (khoảng 22,68 triệu USD).

Hoàng Giang
Ngập lụt sau mưa lớn tại thành phố Quezon, Philippines ngày 17/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Ngập lụt sau mưa lớn tại thành phố Quezon, Philippines ngày 17/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 21/8, Cục Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết 88 tỉnh và thành phố đã tuyên bố tình trạng thảm họa do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và các cơn bão nhiệt đới.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Pampanga, Bataan và Bulacan tại khu vực trung tâm Luzon - đồng bằng lớn nhất đất nước nằm ở phía Bắc Manila trên đảo chính Luzon.

Tại tỉnh Pampanga, hơn một nửa số làng mạc vẫn đang bị ngập lụt, ảnh hưởng đến gần 1 triệu người và gây thiệt hại nông nghiệp khoảng 1,4 tỷ peso (khoảng 22,68 triệu USD).

Ở tỉnh Bataan, khoảng 8.000 người dân phải sơ tán. Tại tỉnh Bulacan, một cây cầu ở Santa Maria vẫn phải đóng cửa do hư hại bởi lũ lụt.

Tình trạng thảm họa là tuyên bố khẩn cấp chính thức do Chính phủ Philippines ban hành khi thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng hoặc khủng hoảng lớn xảy ra tại một thành phố, tỉnh hoặc trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
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