Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão - bão số 4 trong năm 2026.

Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Hồi 16 giờ ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc - 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h.

Đến 16 giờ ngày 22/8, bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc - 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 23/8, bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc-108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 24/8, bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc-109 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông, di chuyển theo hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 3km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do tác động của bão, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương phía đông Bắc Bộ trong những ngày tới.