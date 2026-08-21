Hy Lạp bắt giữ hơn 300 người liên quan các vụ cháy rừng

Giới chức Hy Lạp cho biết hơn 300 người đã bị bắt giữ từ đầu năm 2026 liên quan đến các vụ gây cháy, trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với mùa cháy rừng nghiêm trọng do nắng nóng, khô hạn và gió mạnh.



Cụ thể, người phát ngôn Cơ quan Cứu hỏa Hy Lạp Yiannis Artopoios cho biết tính từ đầu năm đến nay, nhà chức trách đã thực hiện 308 vụ bắt giữ, trong đó 36 trường hợp liên quan hành vi cố ý phóng hỏa, trong khi 272 trường hợp xuất phát từ bất cẩn.

Ông Artopoios cho biết Hy Lạp hiện triển khai 110 thiết bị bay không người lái giám sát 24/24 giờ tại các khu vực nhạy cảm và có nguy cơ cao. Hệ thống này giúp phát hiện sớm các đám cháy, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng xác định những người có khả năng liên quan.



Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), từ đầu năm 2026, Hy Lạp đã ghi nhận 39 vụ cháy lớn, thiêu rụi gần 32.000 ha đất.



Các số liệu trên được công bố trong bối cảnh Hy Lạp liên tiếp hứng chịu các vụ cháy rừng nghiêm trọng trong mùa Hè năm nay. Nhiều vụ cháy rừng lớn bùng phát kể từ cuối tháng 7 trong bối cảnh gió mạnh bất thường làm gia tăng nguy cơ cháy lan.

Đầu tháng 8, một đám cháy lớn bùng phát khu vực phía Tây Bắc thủ đô Athens, lan rộng trong điều kiện gió mạnh và buộc người dân tại nhiều khu vực phải sơ tán.

Riêng vụ cháy này đã thiêu rụi hơn 11.000 ha rừng thông và đất nông nghiệp trong khoảng 4 ngày./.

Cháy rừng và nắng nóng gây sức ép ngày càng lớn đối với châu Âu Nắng nóng và hạn hán kéo dài khiến thảm thực vật dễ bắt lửa, đồng thời kéo dài mùa cháy tạo điều kiện để lửa lan nhanh; khi gió mạnh, một đám cháy nhỏ có thể vượt quá khả năng kiểm soát của con người.

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