Khẩn trương hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố tàu cá bị chìm

Ngày 21/8, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), một tàu cá trên địa bàn khi neo đậu tại bến bất ngờ gặp sự cố khiến tàu bị chìm.

Đơn vị đã cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chủ tàu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 21/8, tại khu vực bến đậu Bãi Dừa, chợ Đồng Hới (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), tàu cá QB-11566-TS bị chìm trong quá trình neo đậu tại bến.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tàu cá trên do anh Nguyễn Đức Sơn (trú tại tổ dân phố Quang Phú, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn nắm tình hình, xác minh vụ việc, đồng thời trao đổi với chủ tàu và gia đình để nắm nguyện vọng, chủ động triển khai phương án hỗ trợ phù hợp.

Theo dự kiến ban đầu, khi nước rút, gia đình sẽ tiến hành hút nước, khắc phục sự cố và đưa tàu nổi trở lại.

Đến 15 giờ cùng ngày (21/8), các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhật Lệ tích cực phối hợp với gia đình tiếp cận khu vực tàu chìm, tiến hành tát nước, xử lý sự cố và triển khai các biện pháp đưa tàu nổi lên, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Hiện đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân, hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn cho người dân./.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển Sáng 21/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các tàu cá đang hoạt động trên biển, kịp thời cứu hộ 12 ngư dân có nguy cơ chìm tàu, qua đó góp phần đảm bảo an toàn trên biển khu vực Đề Gi.