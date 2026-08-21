Xã hội

Khẩn trương hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố tàu cá bị chìm

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 21/8, tại khu vực bến đậu Bãi Dừa, chợ Đồng Hới (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), tàu cá QB-11566-TS bị chìm trong quá trình neo đậu tại bến.

Võ Dung

Ngày 21/8, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), một tàu cá trên địa bàn khi neo đậu tại bến bất ngờ gặp sự cố khiến tàu bị chìm.

Đơn vị đã cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chủ tàu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 21/8, tại khu vực bến đậu Bãi Dừa, chợ Đồng Hới (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), tàu cá QB-11566-TS bị chìm trong quá trình neo đậu tại bến.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tàu cá trên do anh Nguyễn Đức Sơn (trú tại tổ dân phố Quang Phú, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn nắm tình hình, xác minh vụ việc, đồng thời trao đổi với chủ tàu và gia đình để nắm nguyện vọng, chủ động triển khai phương án hỗ trợ phù hợp.

Theo dự kiến ban đầu, khi nước rút, gia đình sẽ tiến hành hút nước, khắc phục sự cố và đưa tàu nổi trở lại.

Đến 15 giờ cùng ngày (21/8), các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhật Lệ tích cực phối hợp với gia đình tiếp cận khu vực tàu chìm, tiến hành tát nước, xử lý sự cố và triển khai các biện pháp đưa tàu nổi lên, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Hiện đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân, hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ngư dân #tàu cá Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các biện pháp phòng tránh dông lốc và sét

Các biện pháp phòng tránh dông lốc và sét

Để phòng tránh sét hiệu quả, biện pháp an toàn nhất là tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà kiên cố khi thấy trời chuyển mưa dông, khi trú trong xe ôtô mui kín cần đóng kín cửa, không chạm vào thành xe...

Một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đà Nẵng kể câu chuyện hội nhập qua góc nhìn quốc tế

Qua cuộc thi ảnh “Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế-Global Eyes on Da Nang”, Đà Nẵng kỳ vọng có thêm tư liệu hình ảnh phong phú về cảnh quan, văn hóa, con người, nhịp sống đô thị, phục vụ công tác thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư, du lịch và hợp tác quốc tế.